حماس: الهجوم الإسرائيلي على إيران تصعيد خطير ينذر بانفجار المنطقة

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دانت حركة الإسلامية " " "العدوان الغاشم" الذي شنته على فجرا وطال مدنا عدة ومنشآت نووية وأسفر عن مقتل عدد من العسكريين.وقالت في بيان، نقلته وكالة "فرانس برس" : "إن العدوان الواسع الذي شنّه الكيان فجر اليوم ضدّ الجمهورية الإسلامية الشقيقة يشكّل تصعيدا خطيرا يُنذر بانفجار المنطقة، ويعكس إصرار حكومة رئيس الوزراء المتطرفة على جرّ الإقليم إلى مواجهات مفتوحة".