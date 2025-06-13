27
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
31
o
النبطية
33
o
زحلة
34
o
بعلبك
18
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
حماس: الهجوم الإسرائيلي على إيران تصعيد خطير ينذر بانفجار المنطقة
Lebanon 24
13-06-2025
|
02:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
دانت حركة
المقاومة
الإسلامية "
حماس
" "العدوان الغاشم" الذي شنته
إسرائيل
على
إيران
فجرا وطال مدنا عدة ومنشآت نووية وأسفر عن مقتل عدد من
القادة
العسكريين.
Advertisement
وقالت في بيان، نقلته وكالة "فرانس برس" : "إن العدوان الواسع الذي شنّه الكيان
الصهيوني
فجر اليوم ضدّ الجمهورية الإسلامية
الإيرانية
الشقيقة يشكّل تصعيدا خطيرا يُنذر بانفجار المنطقة، ويعكس إصرار حكومة رئيس الوزراء
الإسرائيلي بنيامين نتانياهو
المتطرفة على جرّ الإقليم إلى مواجهات مفتوحة".
مواضيع ذات صلة
حماس: تصاعد اقتحامات المستوطنين للأقصى تصعيد خطير لعدوانهم المتواصل ومحاولة يائسة لفرض واقع تهويدي
Lebanon 24
حماس: تصاعد اقتحامات المستوطنين للأقصى تصعيد خطير لعدوانهم المتواصل ومحاولة يائسة لفرض واقع تهويدي
13/06/2025 12:08:57
13/06/2025 12:08:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي ينذر سكان شمال غزة ويقول إنه سيبدأ هجوما
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي ينذر سكان شمال غزة ويقول إنه سيبدأ هجوما
13/06/2025 12:08:57
13/06/2025 12:08:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي ينذر سكان قطاع غزة المتواجدين في جباليا بضرورة إخلائها قبيل شن هجوم
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي ينذر سكان قطاع غزة المتواجدين في جباليا بضرورة إخلائها قبيل شن هجوم
13/06/2025 12:08:57
13/06/2025 12:08:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء مناطق جديدة في خان يونس
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء مناطق جديدة في خان يونس
13/06/2025 12:08:57
13/06/2025 12:08:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
Lebanon 24
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
04:19 | 2025-06-13
13/06/2025 04:19:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تعيينات في إيران... هؤلاء هم القادة العسكريّون الجدد
Lebanon 24
تعيينات في إيران... هؤلاء هم القادة العسكريّون الجدد
05:01 | 2025-06-13
13/06/2025 05:01:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"تنسيق".. هذا آخر ما قيل عن أميركا وإسرائيل بشأن إيران
Lebanon 24
"تنسيق".. هذا آخر ما قيل عن أميركا وإسرائيل بشأن إيران
04:58 | 2025-06-13
13/06/2025 04:58:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تركيا دعت إسرائيل الى وقف "نشاطاتها العدائية"
Lebanon 24
تركيا دعت إسرائيل الى وقف "نشاطاتها العدائية"
04:55 | 2025-06-13
13/06/2025 04:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"نووية".. هذا مصير منشأة نطنز الإيرانية بعد "هجوم إسرائيل"
Lebanon 24
"نووية".. هذا مصير منشأة نطنز الإيرانية بعد "هجوم إسرائيل"
04:30 | 2025-06-13
13/06/2025 04:30:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"ملكة جمال"... ممثلة شهيرة تطل بالحجاب والجمهور يعلق (صور)
Lebanon 24
"ملكة جمال"... ممثلة شهيرة تطل بالحجاب والجمهور يعلق (صور)
12:23 | 2025-06-12
12/06/2025 12:23:06
Lebanon 24
Lebanon 24
التقطه أحد المسافرين.. شاهدوا الفيديو التالي من داخل الطائرة الهنديّة قبل لحظات من تحطّمها
Lebanon 24
التقطه أحد المسافرين.. شاهدوا الفيديو التالي من داخل الطائرة الهنديّة قبل لحظات من تحطّمها
07:05 | 2025-06-12
12/06/2025 07:05:28
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة ممثل شاب بظروفٍ غامضة... صحيفة تكشف تفاصيل مفاجئة وشقيقته تنفي
Lebanon 24
وفاة ممثل شاب بظروفٍ غامضة... صحيفة تكشف تفاصيل مفاجئة وشقيقته تنفي
07:30 | 2025-06-12
12/06/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه جنسيّات الركاب على متن الطائرة الهنديّة المنكوبة
Lebanon 24
هذه جنسيّات الركاب على متن الطائرة الهنديّة المنكوبة
06:13 | 2025-06-12
12/06/2025 06:13:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه رسالة برّي إلى "حزب الله"
Lebanon 24
هذه رسالة برّي إلى "حزب الله"
06:00 | 2025-06-12
12/06/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:19 | 2025-06-13
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
05:01 | 2025-06-13
تعيينات في إيران... هؤلاء هم القادة العسكريّون الجدد
04:58 | 2025-06-13
"تنسيق".. هذا آخر ما قيل عن أميركا وإسرائيل بشأن إيران
04:55 | 2025-06-13
تركيا دعت إسرائيل الى وقف "نشاطاتها العدائية"
04:30 | 2025-06-13
"نووية".. هذا مصير منشأة نطنز الإيرانية بعد "هجوم إسرائيل"
04:25 | 2025-06-13
عيّنه خامنئي خلفا لباقري.. من هو حبيب الله سياري؟
فيديو
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
Lebanon 24
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
04:19 | 2025-06-13
13/06/2025 12:08:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
04:21 | 2025-06-11
13/06/2025 12:08:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
01:42 | 2025-06-11
13/06/2025 12:08:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24