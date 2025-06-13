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حماس: الهجوم الإسرائيلي على إيران تصعيد خطير ينذر بانفجار المنطقة

Lebanon 24
13-06-2025 | 02:06
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دانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" "العدوان الغاشم" الذي شنته إسرائيل على إيران فجرا وطال مدنا عدة ومنشآت نووية وأسفر عن مقتل عدد من القادة العسكريين.
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وقالت في بيان، نقلته وكالة "فرانس برس" : "إن العدوان الواسع الذي شنّه الكيان الصهيوني فجر اليوم ضدّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة يشكّل تصعيدا خطيرا يُنذر بانفجار المنطقة، ويعكس إصرار حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو المتطرفة على جرّ الإقليم إلى مواجهات مفتوحة".
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