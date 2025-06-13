الإمارات: ندين الاستهداف الإسرائيلي لإيران وندعو لتهدئة عاجلة

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أدانت ، بأشد العبارات، الاستهداف العسكري الذي تعرضت له ، وعبرت عن قلقها العميق إزاء استمرار التصعيد وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة.وأكدت ، في بيان لها، أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والحكمة لتجنب المخاطر وتوسيع رقعة الصراع.وجددت الوزارة التأكيد دولة بأن تعزيز الحوار والالتزام بالقوانين الدولية واحترام سيادة الدول هي الأسس المثلى لحل الأزمات الراهنة.وشددت دولة الإمارات على ضرورة حل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية، بعيدا عن لغة المواجهة والتصعيد، داعية إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة واللازمة لوقف إطلاق النار وإرساء الأمن والسلم الدوليين. (سكاي نيوز)