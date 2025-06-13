دلالة مهمة وراء توقيت الضربة الإسرائيلية على إيران.. ماذا يعني الرقم 61؟

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أشارت عربية إلى أن توقيت الضربة على يحمل دلالة مهمة، إذ يستند إلى تصريح سابق للرئيس الأميركي .فقبل بداية المفاوضات النووية بين وطهران، قال إنه سيمنح إيران مهلة مدتها شهران (60 يوما) للتوصل إلى اتفاق، وهددها بشن هجوم إن لم يحدث ذلك.إلا أن وجهت الضربة إلى إيران في اليوم رقم 61 من تصريح ترامب، أي بعد من انتهاء المهلة التي أعطاها الرئيس الأميركي للتوصل إلى اتفاق مع .ولم تنتظر إسرائيل نتائج المفاوضات النووية، علما أن جولة سادسة منها كانت مقررة الأحد في إلا أن الطرف أعلن اليوم عدم مشاركته.