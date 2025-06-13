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دلالة مهمة وراء توقيت الضربة الإسرائيلية على إيران.. ماذا يعني الرقم 61؟

Lebanon 24
13-06-2025 | 02:51
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أشارت سكاي نيوز عربية إلى أن توقيت الضربة الإسرائيلية على إيران يحمل دلالة مهمة، إذ يستند إلى تصريح سابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
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فقبل بداية المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران، قال ترامب إنه سيمنح إيران مهلة مدتها شهران (60 يوما) للتوصل إلى اتفاق، وهددها بشن هجوم إن لم يحدث ذلك.

إلا أن إسرائيل وجهت الضربة إلى إيران في اليوم رقم 61 من تصريح ترامب، أي بعد يوم واحد من انتهاء المهلة التي أعطاها الرئيس الأميركي للتوصل إلى اتفاق مع طهران.

ولم تنتظر إسرائيل نتائج المفاوضات النووية، علما أن جولة سادسة منها كانت مقررة الأحد في سلطنة عمان إلا أن الطرف الإيراني أعلن اليوم عدم مشاركته.
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