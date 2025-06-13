وسط تصاعد اضطرابات المنطقة.. مصر تتحرك لتأمين مخزونات السلع الأساسية

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كثفت الحكومة جهودها لتأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية، في ظل التصعيد العسكري داخل الأراضي ، وما أثاره من مخاوف بشأن استقرار المنطقة وأسواق الطاقة العالمية، وفق بيان صادر عن .وبينما عن تنسيق مستمر بين محافظ حسن عبدالله ووزير المالية أحمد كجوك لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع، أشار إلى اجتماع مرتقب مع وزيري الكهرباء والبترول لبحث سيناريوهات التعامل مع تداعيات الأزمة على قطاعي الطاقة والاقتصاد.وتزامن التحرك الحكومي مع ارتفاع أسعار بنسبة 13% اليوم، وتوقعات بوصوله إلى 120 دولاراً للبرميل في زادت حدة التوترات، ما يضع ضغوطاً إضافية على الموازنة العامة، خاصة في ظل غياب التحوط المالي ضد تقلبات أسعار النفط.وقررت الحكومة المصرية عدم تجديد عقود التحوط ضد تقلبات أسعار النفط، والتي انتهت صلاحيتها نهاية الماضي، في ظل التراجعات الحادة التي تشهدهاويُرجح أن يؤدي استمرار صعود الأسعار إلى تفاقم العجز المالي وزيادة تكلفة دعم الطاقة. (بلومبرغ)