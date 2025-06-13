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عربي-دولي

بالفيديو.. هكذا استعدت إسرائيل لضرب إيران

Lebanon 24
13-06-2025 | 02:57
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نشر المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي مشاهد من إقلاع طائرات سلاح الجو الحربية لتنفيذ مهامها في ضرب أهداف في إيران وهبوطها.
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وكانت إسرائيل قد شنّت فجر اليوم الجمعة سلسلة ضربات جوية مكثّفة استهدفت العاصمة الإيرانية طهران ومواقع عسكرية ونووية في مناطق مختلفة.
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