بالفيديو.. هكذا استعدت إسرائيل لضرب إيران

#عاجل 🔴 رئيس الأركان: بدأنا الهجوم لأن الساعة قد حانت، لقد وصلنا إلى نقطة اللاعودة. لا يمكننا الانتظار لوقت آخر للعمل، ليس لدينا خيار. لقد علمتنا التجربة، القريبة والبعيدة، أنه لا يجوز لنا أن نُطأطئ الرأس أمام الطموحات لتدميرنا، ومن هذا المنطلق نقاتل من أجل الحفاظ على وجودنا.… pic.twitter.com/vaOsOFlpb1
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 13, 2025
#عاجل 🔴 رئيس الأركان: بدأنا الهجوم لأن الساعة قد حانت، لقد وصلنا إلى نقطة اللاعودة. لا يمكننا الانتظار لوقت آخر للعمل، ليس لدينا خيار. لقد علمتنا التجربة، القريبة والبعيدة، أنه لا يجوز لنا أن نُطأطئ الرأس أمام الطموحات لتدميرنا، ومن هذا المنطلق نقاتل من أجل الحفاظ على وجودنا.… pic.twitter.com/vaOsOFlpb1
#عاجل مشاهد جديدة من إقلاع طائرات سلاح الجو الحربية لتنفيذ مهامها في ضرب أهداف النظام الإيراني وهبوطها بعد إتمام المهمة خلال عملية #الاسد_الصاعق pic.twitter.com/6OgqwP9ES0
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 13, 2025
#عاجل مشاهد جديدة من إقلاع طائرات سلاح الجو الحربية لتنفيذ مهامها في ضرب أهداف النظام الإيراني وهبوطها بعد إتمام المهمة خلال عملية #الاسد_الصاعق pic.twitter.com/6OgqwP9ES0