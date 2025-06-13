بالفيديو.. هكذا استعدت إسرائيل لضرب إيران

#عاجل 🔴 : بدأنا الهجوم لأن الساعة قد حانت، لقد وصلنا إلى نقطة اللاعودة. لا يمكننا الانتظار لوقت آخر للعمل، ليس لدينا خيار. لقد علمتنا التجربة، القريبة والبعيدة، أنه لا يجوز لنا أن نُطأطئ الرأس أمام الطموحات لتدميرنا، ومن هذا المنطلق نقاتل من أجل الحفاظ على وجودنا.… pic.twitter.com/vaOsOFlpb1