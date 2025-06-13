Advertisement

عربي-دولي

مفاجآت مدوية عن "ضربة إيران".. هكذا خرقتها إسرائيل بالأسلحة والعملاء!

Lebanon 24
13-06-2025 | 03:01
A-
A+
Doc-P-1374577-638854062100434631.jpeg
Doc-P-1374577-638854062100434631.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إنَّ العملية التي نفذتها إسرائيل ضد إيران، اليوم الجمعة، استندت إلى سنوات من التخطيط الدقيق وجمع المعلومات الاستخبارية، ونشر مبكر لقدرات سرية في عمق إيران.
Advertisement


وتحدثت الصحيفة عن حصول تعاون وثيق بين الموساد والجيش الإسرائيلي لإعداد ملفات استخباراتية أدّت إلى اغتيال مسؤولين أمنيين إيرانيين كبار وعلماء نوويين بارزين، وأضافت: "إلى جانب ذلك، نُفذت حملة سرية لتدمير منظومة الصواريخ الاستراتيجية الإيرانية وقدراتها الدفاعية الجوية، وشملت هذه الحملة، التي خُطط لها منذ فترة طويلة، ثلاثة محاور عملياتية رئيسية:


- المحور الأول وهو نشر أسلحة دقيقة في الأراضي الإيرانية: عملت فرق كوماندوز الموساد في وسط إيران، ونشرت أنظمة تشغيلية لأسلحة موجهة عالية الدقة في مناطق مفتوحة بالقرب من مواقع صواريخ أرض-جو. مع بدء الهجوم الإسرائيلي، تم تدريب الأنظمة وإطلاق الصواريخ على الأهداف في آنٍ واحد وبدقة عالية.


المحور الثاني وهو مهاجمة أنظمة الدفاع - من المركبات: خلال هجوم موازٍ، نُشرت وسائل هجومية مُموّهة على مركبات هُرّبت سراً إلى إيران، كما أُطلقت أنظمة وتقنيات هجومية متطورة على أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، وأُبطلت فعاليتها تماماً، كما زُعم، لإتاحة حرية عمل كاملة لطائرات سلاح الجو الإسرائيلي.


المحور الثالث: طائرات مُسيّرة تُشغّل من الداخل: كُشف أيضًا أنه قبل الهجوم بوقت طويل، أُنشئت قاعدة طائرات مُسيّرة مُتفجّرة، على يد عملاء الموساد، قرب العاصمة طهران. كذلك، تم تفعيل الطائرات المُسيّرة ليلاً، وأُطلقت على منصات إطلاق صواريخ أرض-أرض في قاعدة أشفق آباد، أحد المواقع الرئيسية التي تُشكّل تهديداً مباشراً لإسرائيل.


وبحسب الصحيفة، تطلبت العملية برمتها "تفكيراً مبتكراً وتخطيطاً جريئاً ودقة متناهية في استخدام التقنيات المتطورة، وقوات خاصة وعملاء يعملون في قلب إيران، متجنبين تماماً أعين الاستخبارات المحلية".


وأضاف الصحيفة أن ثلاثة أنظمة عملياتية مختلفة شُغّلت في آن واحد، بمزيج غير مسبوق من القدرات الميدانية والاستخبارات الدقيقة والابتكار العملياتي.
 
 
إلى ذلك، كشف مصدر أمني إسرائيلي، وفق القناة الـ"12"، عن تفاصيل جديدة حول نشاط الموساد خلال الأشهر الأخيرة، قبيل الهجوم الإسرائيلي المفاجئ على إيران بين يومي الخميس والجمعة.
 
 
وأوضح المصدر أن خلايا الموساد أنشأت مؤخراً قواعد داخل إيران، حيث تحتفظ بصواريخ دقيقة وطائرات مسيرة انتحارية، وأضاف: "بنى عملاء الموساد، العاملون في قلب إيران، هذه القواعد في العراء، على مقربة من أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية. وعندما بدأ سلاح الجو الإسرائيلي بمهاجمة إيران الليلة الماضية، تم تفعيل الطائرات المسيرة والصواريخ، وهاجمت صواريخ الجيش الإيراني المضادة للطائرات من داخل الأراضي الإيرانية".

وأشار المصدر الأمني إلى أن "عملاء الموساد نفذوا في إطار أنشطتهم تحركات مهمة لإدخال أسلحة خاصة على نطاق واسع ونشرها في أنحاء إيران وإطلاقها نحو أهداف الهجوم بشكل دقيق وفعال".

وأردفت الصحيفة: "بالتعاون طويل الأمد، أعدّ الجيش الإسرائيلي والموساد الملفات الاستخباراتية اللازمة لتنفيذ الضربة الاستباقية الإسرائيلية. وفي هذا السياق، جُمعت معلومات استخباراتية شاملة ونُفذت عمليات مراقبة لتحديد كبار المسؤولين الأمنيين الإيرانيين والعلماء النوويين الذين تم تصفيتهم. إلى جانب ذلك، شُنّت حملة عملياتية سرية لتدمير منظومة الصواريخ الاستراتيجية الإيرانية".


وبحسب المصدر الأمني نفسه، إلى جانب الغارات الجوية المكثفة التي شنّها سلاح الجو الإسرائيلي، قاد الموساد، بالتعاون الاستخباراتي والعملياتي والتكنولوجي مع جيش الدفاع الإسرائيلي والصناعات الدفاعية، سلسلة عمليات سرية لمكافحة التجسس في قلب إيران، وكانت هذه العمليات تهدف إلى تدمير منظومة الصواريخ الاستراتيجية الإيرانية وقدراتها الدفاعية الجوية.
 
(رصد لبنان24)


مواضيع ذات صلة
سماع أصوات انفجارات مدوية في محافظة كردستان ومدينة سنندج غربي إيران (وكالة أنباء مهر)
lebanon 24
13/06/2025 12:09:59 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. هكذا استعدت إسرائيل لضرب إيران
lebanon 24
13/06/2025 12:09:59 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاجأة مدوية.. شاب عربي يقترب من رئاسة ريال مدريد؟!
lebanon 24
13/06/2025 12:09:59 Lebanon 24 Lebanon 24
صرخة مدوية.. هكذا وصفت كاتبة فرنسية - لبنانية حرب غزة
lebanon 24
13/06/2025 12:09:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:19 | 2025-06-13
05:01 | 2025-06-13
04:58 | 2025-06-13
04:55 | 2025-06-13
04:30 | 2025-06-13
04:25 | 2025-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24