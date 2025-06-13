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عربي-دولي

بعد الضربات الإسرائيلية.. هكذا "فرغت" الأجواء فوق المجالين الجويين العراقي والايراني

Lebanon 24
13-06-2025 | 03:06
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تم تداول تسجيل فيديو لموقع مختص بحركة الطيران حول العالم، أظهر ابتعاد الطائرات عن التحليق فوق المجالين الجويين العراقي والإيراني، بعد الضربات الإسرائيلية.
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وأظهر موقع "فلايت رادار" كثافة حركة الطيران، قبل أن تتغير مسارات الطائرات تدريجيا بعد الضربات الإسرائيلية، في مشهد جسد حالة استنفار عالمية.
 
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ونفذت إسرائيل عملية عسكرية مكثفة، استهدفت مواقع حساسة في إيران، فجر اليوم الجمعة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل العملية استهدفت "دحر التهديد الإيراني لوجود إسرائيل".

وأعلن نتنياهو في كلمة مصورة، صباح الجمعة، أن إسرائيل استهدفت منشأة تخصيب اليورانيوم الرئيسية الإيرانية في نطنز.

كما استهدفت إسرائيل قادة إيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، وقائد أركان الجيش محمد باقري، اللذين لقيا حتفهما خلال الضربات.(سكاي نيوز)
 
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