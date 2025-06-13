بعد الضربات الإسرائيلية.. هكذا "فرغت" الأجواء فوق المجالين الجويين العراقي والايراني

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وأظهر موقع "فلايت رادار" كثافة حركة الطيران، قبل أن تتغير مسارات الطائرات تدريجيا بعد الضربات الإسرائيلية، في مشهد جسد حالة استنفار عالمية. تم تداول تسجيل فيديو لموقع مختص بحركة الطيران حول العالم، أظهر ابتعاد الطائرات عن التحليق فوق المجالين الجويين والإيراني، بعد الضربات .وأظهر موقع "فلايت رادار" كثافة حركة الطيران، قبل أن تتغير مسارات الطائرات تدريجيا بعد الضربات الإسرائيلية، في مشهد جسد حالة استنفار عالمية.

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ونفذت عملية عسكرية مكثفة، استهدفت مواقع حساسة في ، فجر اليوم الجمعة.



وقال ، إن إسرائيل العملية استهدفت "دحر التهديد لوجود إسرائيل".



وأعلن في كلمة مصورة، صباح الجمعة، أن إسرائيل استهدفت منشأة تخصيب اليورانيوم الرئيسية في نطنز.



كما استهدفت إسرائيل قادة إيرانيين، أبرزهم قائد حسين سلامي، وقائد أركان الجيش محمد باقري، اللذين لقيا حتفهما خلال الضربات.(سكاي نيوز)