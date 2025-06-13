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قرار قضائي يسمح لترامب بالإبقاء على الحرس الوطني في لوس أنجلوس

Lebanon 24
13-06-2025 | 03:19
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سمحت محكمة استئناف أميركية للرئيس دونالد ترامب بمواصلة نشر قوات الحرس الوطني في لوس انجلوس وسط احتجاجات على تشديد إنفاذ قوانين الهجرة، مما أوقف مؤقتا حكما أصدرته محكمة أدنى بوقف نشر هذه القوات.
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ولا يعني قرار محكمة الاستئناف الأميركية التاسعة أن المحكمة ستوافق في النهاية على قرار ترامب، لكنه يعني أنه سيحتفظ بقيادة الحرس في الوقت الحالي.

وأمس الخميس، اعتبر تشارلز براير قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في سان فرانسيسكو قرار ترامب نشر الحرس الوطني في ولاية كاليفورنيا غير قانوني، حيث أرسل الرئيس هذه القوات لقمع الاحتجاجات في مدينة لوس أنجلوس.

وقال براير إنّ الرئيس لم "يتّبع الإجراءات القانونية الواجبة التي فرضها الكونغرس على أفعاله"، وقضى كذلك بإعادة السلطة على هذه القوة العسكرية الاحتياطية إلى حاكم ولاية كاليفورنيا الديموقراطي غافين نيوسوم.

(العربية)
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