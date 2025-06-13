قرار قضائي يسمح لترامب بالإبقاء على الحرس الوطني في لوس أنجلوس

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سمحت محكمة استئناف أميركية للرئيس بمواصلة نشر قوات في وسط احتجاجات على تشديد إنفاذ قوانين الهجرة، مما أوقف مؤقتا حكما أصدرته محكمة أدنى بوقف نشر هذه القوات.ولا يعني قرار الأميركية التاسعة أن المحكمة ستوافق في النهاية على قرار ، لكنه يعني أنه سيحتفظ بقيادة الحرس في الوقت الحالي.وأمس الخميس، اعتبر براير قاضي الأميركية في سان قرار ترامب نشر الحرس الوطني في ولاية غير قانوني، حيث أرسل الرئيس هذه القوات لقمع الاحتجاجات في مدينة .وقال براير إنّ الرئيس لم "يتّبع الإجراءات القانونية الواجبة التي فرضها على أفعاله"، وقضى كذلك بإعادة السلطة على هذه القوة العسكرية الاحتياطية إلى حاكم ولاية كاليفورنيا الديموقراطي غافين نيوسوم.(العربية)