الإسرائيليون يتهافتون على المتاجر تحسبًا لإقامة مطولة في الملاجىء

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تدفق الإسرائيليون، الجمعة، على المتاجر الكبرى لتخزين احتياجاتهم تحسبا لهجوم إيراني محتمل، ردا على العدوان الذي شنته ضد ، فجر اليوم، وفق إعلام عبري.وقالت القناة "12" إنه بعد التعليمات الصادرة عن قيادة والاستعدادات للبقاء في المناطق المحمية لفترة طويلة نسبيا "تدفق العديد من الإسرائيليين إلى محلات السوبر ماركت ومحال البيع بالتجزئة ".، أفاد موقع "تايمز أوف " بـ"تدفق الإسرائيليين على المتاجر الكبرى لتخزين احتياجاتهم تحسبا لهجوم إيراني أمر متوقع، وذلك ردا على الضربات على أهداف عسكرية ونووية".ولفت الموقع إلى أن مسؤولين إسرائيليين صرحوا "بأن العملية قد تستمر عدة أيام" في إشارة للتطورات الأخيرة مع .(الأناضول)