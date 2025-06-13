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الإسرائيليون يتهافتون على المتاجر تحسبًا لإقامة مطولة في الملاجىء

Lebanon 24
13-06-2025 | 03:37
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تدفق الإسرائيليون، الجمعة، على المتاجر الكبرى لتخزين احتياجاتهم تحسبا لهجوم إيراني محتمل، ردا على العدوان الذي شنته تل أبيب ضد طهران، فجر اليوم، وفق إعلام عبري.
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وقالت القناة "12" العبرية إنه بعد التعليمات الصادرة عن قيادة الجبهة الداخلية والاستعدادات للبقاء في المناطق المحمية لفترة طويلة نسبيا "تدفق العديد من الإسرائيليين إلى محلات السوبر ماركت ومحال البيع بالتجزئة صباح اليوم".

من جهته، أفاد موقع "تايمز أوف إسرائيل" بـ"تدفق الإسرائيليين على المتاجر الكبرى لتخزين احتياجاتهم تحسبا لهجوم إيراني أمر متوقع، وذلك ردا على الضربات الإسرائيلية على أهداف عسكرية ونووية".

ولفت الموقع إلى أن مسؤولين إسرائيليين صرحوا "بأن العملية قد تستمر عدة أيام" في إشارة للتطورات الأخيرة مع إيران.
(الأناضول)
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