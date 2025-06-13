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هبوط اضطراري لطائرة تابعة لشركة طيران الهند في تايلاند بعد تهديد بوجود قنبلة

Lebanon 24
13-06-2025 | 03:42
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اضطرت طائرة تابعة لشركة "إير إنديا" كانت متجهة من جزيرة بوكيت التايلاندية إلى العاصمة الهندية نيودلهي إلى الهبوط اضطراريا، عقب تلقي طاقمها تهديدًا بوجود قنبلة على متن الرحلة، بحسب "روسيا اليوم".
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وأكد مسؤول في هيئة مطارات تايلاند أنه "تم إجلاء جميع الركاب البالغ عددهم 156 شخصا من الطائرة، وذلك وفقا لإجراءات الطوارئ المتبعة".

وقد أقلعت الطائرة، التي تحمل رقم الرحلة AI 379، من مطار بوكيت في تمام الساعة 9:30 صباحا بالتوقيت المحلي (02:30 بتوقيت غرينتش)، وكانت متجهة إلى نيودلهي، إلا أنها حلّقت في مسار دائري فوق بحر أندامان ثم عادت إلى المطار ذاته وهبطت مجددا، بحسب ما أظهره موقع تتبع الرحلات الجوية Flightradar24. (الوكالة الوطنية)
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