وزير الخارجية السعودي يرفض الهجوم على إيران ويؤكد أهمية الحوار

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أجرى السعودي، فرحان، اتصالات هاتفية مع نظرائه في ، والأردن، ومصر، لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة على خلفية الهجوم على إيران.وأكد الوزير خلال الاتصالات موقف الرافض لاستخدام القوة في تسوية الخلافات الإقليمية، مشددًا على ضرورة “اعتماد الحوار والطرق الدبلوماسية كخيار وحيد لمعالجة النزاعات وتفادي التصعيد”.وقال وزير الخارجية إن “الهجوم الإسرائيلي على إيران من شأنه أن يعرقل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التوتر، ويقوّض المساعي لإيجاد حلول سياسية للأزمات القائمة”.