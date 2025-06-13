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عربي-دولي

وزير الخارجية السعودي يرفض الهجوم على إيران ويؤكد أهمية الحوار

Lebanon 24
13-06-2025 | 04:01
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أجرى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اتصالات هاتفية مع نظرائه في إيران، والأردن، ومصر، لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة على خلفية الهجوم الإسرائيلي على إيران.
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وأكد الوزير خلال الاتصالات موقف المملكة الرافض لاستخدام القوة في تسوية الخلافات الإقليمية، مشددًا على ضرورة “اعتماد الحوار والطرق الدبلوماسية كخيار وحيد لمعالجة النزاعات وتفادي التصعيد”.

وقال وزير الخارجية إن “الهجوم الإسرائيلي على إيران من شأنه أن يعرقل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التوتر، ويقوّض المساعي لإيجاد حلول سياسية للأزمات القائمة”.
 
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