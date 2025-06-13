الحوثيون أكدوا حق إيران في الرد بكل الوسائل الممكنة

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ندّد الحوثيون في اليمن اليوم بالهجوم على ، مؤكدين حق "الكامل والمشروع" في الرد بكل الوسائل الممكنة وتطوير برنامجها .وقال لجماعة الله في بيان نُشر على " "، نقلته وكالة "فرانس برس" :"ندين بشدة العدوان الإسرائيلي الغاشم على الجمهورية الإسلامية في إيران، ونؤكد حقها المشروع في الرد بكل الوسائل"، مضيفا :"نؤيد حق إيران في الدفاع عن نفسها وتطوير برنامجها النووي".