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الحوثيون أكدوا حق إيران في الرد بكل الوسائل الممكنة

Lebanon 24
13-06-2025 | 04:04
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ندّد الحوثيون في اليمن اليوم بالهجوم الإسرائيلي على إيران، مؤكدين حق طهران "الكامل والمشروع" في الرد بكل الوسائل الممكنة وتطوير برنامجها النووي.
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وقال المكتب السياسي لجماعة أنصار الله في بيان نُشر على "تلغرام"، نقلته وكالة "فرانس برس" :"ندين بشدة العدوان الإسرائيلي الغاشم على الجمهورية الإسلامية في إيران، ونؤكد حقها المشروع في الرد بكل الوسائل"، مضيفا :"نؤيد حق إيران في الدفاع عن نفسها وتطوير برنامجها النووي".
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