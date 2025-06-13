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كاتس: سنقضي على الخصوم الساعين إلى تدمير إسرائيل

Lebanon 24
13-06-2025 | 04:18
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قال وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن إسرائيل  "ستقضي" على خصومها "الساعين إلى تدمير إسرائيل"  بعد ضرباتها الواسعة ضد إيران التي استهدفت مواقع نووية وعسكرية.
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وقال في بيان، نقلته وكالة "فرانس برس" : "يوجه الاستهداف الدقيق لقادة كبار في الحرس الثوري والجيش الإيراني والعلماء النوويين الذين كانوا جميعا منخرطين في دفع الخطة الهادفة لتدمير إسرائيل، رسالة قوية وواضحة: من يعمل على تدمير إسرائيل سيتم القضاء عليه".

وأكد كذلك أن "إيران ستدفع ثمنا غاليا متصاعدا طالما أنها تواصل تحركاتها العدائية ضد إسرائيل". (الوكالة الوطنية)
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