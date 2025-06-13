كاتس: سنقضي على الخصوم الساعين إلى تدمير إسرائيل

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قال وزير الحرب أن إسرائيل "ستقضي" على خصومها "الساعين إلى تدمير " بعد ضرباتها الواسعة ضد التي استهدفت مواقع نووية وعسكرية.وقال في بيان، نقلته وكالة "فرانس برس" : "يوجه الاستهداف الدقيق لقادة كبار في والجيش والعلماء النوويين الذين كانوا جميعا منخرطين في دفع الخطة الهادفة لتدمير إسرائيل، رسالة قوية وواضحة: من يعمل على تدمير إسرائيل سيتم عليه".وأكد كذلك أن "إيران ستدفع ثمنا غاليا متصاعدا طالما أنها تواصل تحركاتها العدائية ضد إسرائيل". (الوكالة الوطنية)