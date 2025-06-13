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عربي-دولي

تقرير: بريطانيا لا تخطط للمساعدة في حماية إسرائيل بعد "ضربة إيران"

Lebanon 24
13-06-2025 | 04:16
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قالت صحيفة "التايمز" البريطانية، اليوم الجمعة، إنَّ بريطانيا لا تخطط للمساعدة في حماية إسرائيل في ظل الرد الإيراني على الضربات الإسرائيلية فجر اليوم.
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ونقلت الصحيفة عن مصادر دفاعية بريطانية قولها إنه لا توجد أي خطط بريطانية للمساعدة في حماية إسرائيل، لكنها قالت إنَّ ذلك قد يتغير خلال اليوم.
 
وفي تشرين الأول 2024، عندما أطلقت إيران دفعة من الصواريخ الباليستية على إسرائيل، قالت بريطانيا إن طائرتين مقاتلتين وناقلة وقود جو - جو لعبت دوراً في محاولات منع المزيد من التصعيد، لكن الطائرات لم تشتبك مع أي أهداف.

ولم تشارك بريطانيا في الضربات الإسرائيلية ضد الأهداف النووية والعسكرية الإيرانية خلال الليل، وحث رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الجانبين على ضبط النفس والعودة إلى الدبلوماسية. 
 
 
 
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