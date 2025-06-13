تقرير: بريطانيا لا تخطط للمساعدة في حماية إسرائيل بعد "ضربة إيران"

قالت صحيفة "التايمز" ، اليوم الجمعة، إنَّ لا تخطط للمساعدة في حماية في ظل الرد على الضربات فجر اليوم.

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ونقلت الصحيفة عن مصادر دفاعية بريطانية قولها إنه لا توجد أي خطط بريطانية للمساعدة في حماية إسرائيل، لكنها قالت إنَّ ذلك قد يتغير خلال اليوم.

وفي تشرين الأول 2024، عندما أطلقت دفعة من الصواريخ الباليستية على إسرائيل، قالت بريطانيا إن طائرتين مقاتلتين وناقلة وقود جو - جو لعبت دوراً في محاولات منع المزيد من التصعيد، لكن الطائرات لم تشتبك مع أي أهداف.



ولم تشارك بريطانيا في الضربات الإسرائيلية ضد الأهداف النووية والعسكرية خلال الليل، وحث رئيس الوزراء الجانبين على ضبط النفس والعودة إلى الدبلوماسية.