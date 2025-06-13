تركيا دعت إسرائيل الى وقف "نشاطاتها العدائية"

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دعت اليوم إلى وقف "نشاطاتها العدائية" بعد الضربات التي شنتها على مواقع عسكرية ونووية في .وجاء في بيان لوزارة الخارجية ، نقلته وكالة "فرانس برس": "ينبغي على إسرائيل وضع حد فوري لنشاطاتها العدائية التي قد تتسبب في صراعات جديدة".