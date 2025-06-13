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تركيا دعت إسرائيل الى وقف "نشاطاتها العدائية"

Lebanon 24
13-06-2025 | 04:55
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دعت تركيا اليوم إسرائيل إلى وقف "نشاطاتها العدائية" بعد الضربات التي شنتها على مواقع عسكرية ونووية في إيران.
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وجاء في بيان لوزارة الخارجية التركية، نقلته وكالة "فرانس برس": "ينبغي على إسرائيل وضع حد فوري لنشاطاتها العدائية التي قد تتسبب في صراعات جديدة".
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