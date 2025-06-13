"تنسيق".. هذا آخر ما قيل عن أميركا وإسرائيل بشأن إيران

كشف تقرير لصحيفة "جيروزاليم بوست" ، اليوم الجمعة، أن كانت على تنسيق كامل وشامل مع بشأن ملف ".

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ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي قوله: "لقد قدمنا للإدارة الأميركية أدلة على التقدم الذي أحرزته إيران نحو امتلاك قنبلة نووية، وكان هناك تنسيق كامل وشامل مع الأميركيين".

من ناحيته، اتهم المتحدث باسم القوات المسلحة إسرائيل بتنفيذ هجمات ضد إيران بدعم من .

في المقابل، قال الأميركية في بيان: "لقد اتخذت إسرائيل الليلة إجراءً أحادي الجانب ضد إيران. نحن لسنا مشاركين في ضربات ضد إيران وأولويتنا القصوى هي حماية القوات الأميركية في المنطقة".