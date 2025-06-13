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عربي-دولي

"تنسيق".. هذا آخر ما قيل عن أميركا وإسرائيل بشأن إيران

Lebanon 24
13-06-2025 | 04:58
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كشف تقرير لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن إسرائيل كانت على تنسيق كامل وشامل مع الأميركيين بشأن ملف إيران".
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ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي قوله: "لقد قدمنا للإدارة الأميركية أدلة على التقدم الذي أحرزته إيران نحو امتلاك قنبلة نووية، وكان هناك تنسيق كامل وشامل مع الأميركيين".
 
من ناحيته، اتهم المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية إسرائيل بتنفيذ هجمات ضد إيران بدعم من الولايات المتحدة.
 
في المقابل، قال وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو في بيان: "لقد اتخذت إسرائيل الليلة إجراءً أحادي الجانب ضد إيران. نحن لسنا مشاركين في ضربات ضد إيران وأولويتنا القصوى هي حماية القوات الأميركية في المنطقة".

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