تعيينات في إيران... هؤلاء هم القادة العسكريّون الجدد

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانيّة، أنّ المرشد الإيرانيّ علي الخامنئي عيّن اللواء قائدًا لهيئة أركان القوات المسلحة.

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كما عيّن قائداً للحرس الثوري الإيرانيّ، واللواء قائداً لمقرّ "خاتم الأنبياء المركزيّ".