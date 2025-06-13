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عربي-دولي

تعيينات في إيران... هؤلاء هم القادة العسكريّون الجدد

Lebanon 24
13-06-2025 | 05:01
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أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانيّة، أنّ المرشد الإيرانيّ علي الخامنئي عيّن اللواء عبد الرحيم موسوي قائدًا لهيئة أركان القوات المسلحة.
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كما عيّن خامنئي محمد باكبور قائداً للحرس الثوري الإيرانيّ، واللواء علي شادماني قائداً لمقرّ "خاتم الأنبياء المركزيّ".
 
 
 
 
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