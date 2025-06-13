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عربي-دولي

مطالبة بالثار... إيران ترفع "العلم الأحمر" شاهدوا الصور

Lebanon 24
13-06-2025 | 05:09
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رُفِعَ العلم الأحمر على مسجد جمكران في مدينة قم الإيرانية، وكُتِبَ عليه "يالثارات الحسین"، في إشارة واضحة للمطالبة بالثأر.
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وتهافت الإيرانيّون إلى المسجد، وعبّروا عن غضبهم العارم، وطالبوا بالإنتقام من إسرائيل. (روسيا اليوم)
 
 
 
 
 
 
 
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