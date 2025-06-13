مطالبة بالثار... إيران ترفع "العلم الأحمر" شاهدوا الصور

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رُفِعَ الأحمر على في مدينة قم ، وكُتِبَ عليه "يالثارات الحسین"، في إشارة واضحة للمطالبة بالثأر.

وتهافت الإيرانيّون إلى ، وعبّروا عن غضبهم العارم، وطالبوا بالإنتقام من . (روسيا اليوم)