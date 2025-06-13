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بالصور... بقايا صواريخ إيرانيّة تسقط في سوريا

Lebanon 24
13-06-2025 | 05:17
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أفادت وكالة "سانا"، عن سقوط بقايا صاروخين إيرانيين في ريف المحافظة، أثناء عبورهما الأجواء السوريّة باتجاه الأراضي المحتلة.
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وأشارت الوكالة إلى عدم وقوع أضرار ماديّة أو بشريّة. 
 
 
 
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