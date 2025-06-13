"تدميرها" وارد.. عين إسرائيل على "منشأة إيرانية"!

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" ، اليوم الجمعة، أنه لم يصدر أي بيان من الجيش حتى الآن حول مهاجمة موقع فوردو .

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وذكرت الصحيفة أنَّ الجيش الإسرائيلي يملك قدرات قادرة على إحداث أضرار والتسبب بانهيار في موقع فوردو، وأضافت: "لقد أصبح من المعروف على نطاق واسع منذ أن استخدمت القنابل الخارقة للتحصينات والتي يبلغ وزنها 30 ألف رطل في ، وهو سلاح لا تمتلكه ، أن تمتلك قدرات أكبر لتدمير فوردو".

وأكمل: "لا تزال هناك أسئلة مفتوحة حول مقدار اليورانيوم المخصب بنسبة 60% وأجهزة الطرد المركزي المتقدمة التي تمتلكها والتي تضررت بسبب الهجمات، نظراً لأن التقارير العامة لوكالة الطاقة الذرية قالت إن العديد من هذه الأجهزة موجودة في فوردو والبعض الآخر منتشر في أماكن أخرى".

وكانت هناك تقارير أجنبية تحدثت عن وقوع انفجارات في فوردو وأصفهان، حيث أشارت تقارير سابقة إلى أن هذه الانفجارات قد تكون من الأرض نظراً لأن العديد من المنشآت النووية كانت عرضة للتخريب من قبل.