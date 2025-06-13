مشاهد من إيران... إسرائيل شنّت هجمات جديدة وهذا ما استهدفته (فيديو)

📹ارتفاع أعمدة الدخان في محيط مطار تبريز، وققا لوسائل الإعلام المحلية https://t.co/dNhp86zT1n pic.twitter.com/nfuW4oNoDk — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) June 13, 2025

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شيراز





أمّا في شيراز، فأفادت "القناة الـ12 الإسرائيلية"، أنّ "سلاح الجوّ استهدف مصنعا لانتاج الصواريخ في المدينة الإيرانيّة".

مفاعل شيراز تدمر بشكل رهيب pic.twitter.com/t2ENY7czv8 — وجه الجديد (@Hasan58950296) June 13, 2025

كرمنشاه

وقالت وسائل إعلام ايرانيّ، عن دوي انفجارات في كرمنشاه، وأشارت إلى إستهداف قاعدة للصواريخ تابعة للحرس الثوريّ الإيرانيّ.

قصر شيرين





وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أنّ إسرائيل شنّت هجوماً على منطقة قصر شيرين.

ردّ إيرانيّ

وبعد الهجمات الإسرائيليّة الصباحيّة، أعلنت إيران عن إطلاق عشرات الطائرات المسيّرة والصواريخ باتّجاه الأراضي المحتلّة، كما أعطى المرشد الإيرانيّ تعليماته بالردّ على إسرائيل.