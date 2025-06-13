مشاهد من إيران... إسرائيل شنّت هجمات جديدة وهذا ما استهدفته (فيديو)

📹ارتفاع أعمدة الدخان في محيط مطار تبريز، وققا لوسائل الإعلام المحلية https://t.co/dNhp86zT1n pic.twitter.com/nfuW4oNoDk
— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) June 13, 2025
📹ارتفاع أعمدة الدخان في محيط مطار تبريز، وققا لوسائل الإعلام المحلية https://t.co/dNhp86zT1n pic.twitter.com/nfuW4oNoDk
مفاعل شيراز تدمر بشكل رهيب pic.twitter.com/t2ENY7czv8
— وجه سوريا الجديد (@Hasan58950296) June 13, 2025
مفاعل شيراز تدمر بشكل رهيب pic.twitter.com/t2ENY7czv8
العدوان الصهيوامريكي على كرمنشاه #لارسون #جهاد_التبيين #المرجفون #واجب_ديني_وأخلاقي_وإنساني pic.twitter.com/jnTzd59d4z
— لارسون :LARSSON (@ALMOHANDIS_313) June 13, 2025
العدوان الصهيوامريكي على كرمنشاه #لارسون #جهاد_التبيين #المرجفون #واجب_ديني_وأخلاقي_وإنساني pic.twitter.com/jnTzd59d4z
Mossad Agents Deploy Attack Systems in Iranian Territory pic.twitter.com/zf0wv5Ued3
— Mossad Commentary (@MOSSADil) June 13, 2025
Mossad Agents Deploy Attack Systems in Iranian Territory pic.twitter.com/zf0wv5Ued3