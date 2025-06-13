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عربي-دولي

مشاهد من إيران... إسرائيل شنّت هجمات جديدة وهذا ما استهدفته (فيديو)

Lebanon 24
13-06-2025 | 05:21
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بدأت إسرائيل فجر اليوم الجمعة، عمليّة "الأسد الصاعد" ضدّ إيران، وشنّت هجمات غير مسبوقة على أهداف نوويّة وعسكريّة، كما اغتالت كبار القادة العسكريين الإيرانيين، إضافة إلى خبراء في الطاقة النوويّة.
 
 
هجمات جديدة
 
 
أعلنت وكالة أنباء "فارس"، أنّ "إسرائيل شنّت عدواناً جديداً على مدينة تبريز".
 
 
كما لفتت "فارس" إلى "إستهداف 10 نقاط في محافظة أذربيجان الشرقية ومركزها مدينة تبريز شمال غربي إيران".
 
 
وأشارت "القناة الـ12 الإسرائيلية"، أنّ "المقاتلات دمّرت مطار تبريز العسكري بالكامل".
 
 
 
 
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