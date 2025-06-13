بعد الضربات الإسرائيلية على إيران... كيف علّقت روسيا؟

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وأعلنت في بيان، نقلته وكالة "فرانس برس" أن "الضربات العسكرية غير المبررة على دولة ذات سيادة عضو في ومواطنيها ومدن مسالمة نائمة ومنشآت نووية ومنشآت للطاقة غير مقبولة إطلاقا".