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عربي-دولي

بعد الضربات الإسرائيلية على إيران... كيف علّقت روسيا؟

Lebanon 24
13-06-2025 | 06:10
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 نددت روسيا اليوم بالضربات الإسرائيلية على إيران ووصفتها بأنها "غير مقبولة" و"غير مبررة".
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وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان، نقلته وكالة "فرانس برس" أن "الضربات العسكرية غير المبررة على دولة ذات سيادة عضو في الأمم المتحدة ومواطنيها ومدن مسالمة نائمة ومنشآت نووية ومنشآت للطاقة غير مقبولة إطلاقا".
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