فوضى في إيران.. هكذا يبدو المشهد بعد "هجوم إسرائيل"

أعرب السكان في ، عن صدمتهم حيال موجة الهجمات على ، وغيرها من المناطق في البلاد.

Advertisement



وقال رجل يبلغ من العمر 38 عاماً، يسكن العاصمة طهران إنه "يشعر بالقلق إزاء "، مضيفاً: "الطوابير على محطات البنزين طويلة، وهناك الكثير من القوى الأمنية في الشوارع".





وتابع: "أصابتني الهجمات بالحزن، رغم أنني لست راضياً عن الحكومة، وأتوقع الانتقام. ومقتل صادم"، وذلك في إشارة إلى اغتيال عدداً من القادة العسكريين الإيرانيين في هجوم اليوم.



وأعربت امرأة كانت تتسوق، عن أملها في ألا تغلق المصارف "لأن هذا سيتسبب في فوضى".

ومن جهتها، قالت صحفية إيرانية إن الهجوم العسكري على البلاد غير مقبول، وأضافت: "أشعر بالخوف، وأتمنى ألا تنزلق البلاد إلى فوضى أكبر".