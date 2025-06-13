Advertisement

عربي-دولي

فوضى في إيران.. هكذا يبدو المشهد بعد "هجوم إسرائيل"

Lebanon 24
13-06-2025 | 06:23
A-
A+
Doc-P-1374738-638854180385597878.jpg
Doc-P-1374738-638854180385597878.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعرب السكان في طهران، عن صدمتهم حيال موجة الهجمات الإسرائيلية على العاصمة الإيرانية، وغيرها من المناطق في البلاد.  
Advertisement
 
 
وقال رجل يبلغ من العمر 38 عاماً، يسكن العاصمة طهران إنه "يشعر بالقلق إزاء المستقبل"، مضيفاً: "الطوابير على محطات البنزين طويلة، وهناك الكثير من القوى الأمنية في الشوارع".


وتابع: "أصابتني الهجمات بالحزن، رغم أنني لست راضياً عن الحكومة، وأتوقع الانتقام. ومقتل القادة صادم"، وذلك في إشارة إلى اغتيال إسرائيل عدداً من القادة العسكريين الإيرانيين في هجوم اليوم.

وأعربت امرأة كانت تتسوق، عن أملها في ألا تغلق المصارف "لأن هذا سيتسبب في فوضى".
 
ومن جهتها، قالت صحفية إيرانية إن الهجوم العسكري على البلاد غير مقبول، وأضافت: "أشعر بالخوف، وأتمنى ألا تنزلق البلاد إلى فوضى أكبر".
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية السعودي يناقش مع نظيره القطري التطورات في المنطقة بعد هجوم إسرائيل على إيران
lebanon 24
13/06/2025 22:27:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الوكالة العُمانية الرسمية: مسقط تُحمل إسرائيل المسؤولية عن التصعيد وتداعياته بعد الهجوم على إيران
lebanon 24
13/06/2025 22:27:59 Lebanon 24 Lebanon 24
هكذا علّق الصدر على الهجوم الإسرائيليّ على إيران
lebanon 24
13/06/2025 22:27:59 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب إسرائيل: إذا تدخلت إيران بين الهند وباكستان ستحدث الفوضى
lebanon 24
13/06/2025 22:27:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:42 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:22 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:00 | 2025-06-13
15:20 | 2025-06-13
15:07 | 2025-06-13
14:56 | 2025-06-13
14:43 | 2025-06-13
14:38 | 2025-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24