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عربي-دولي

أكثر إمرأة محظوظة في العالم.. هكذا نجت من كارثة الطائرة الهندية

Lebanon 24
13-06-2025 | 06:30
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كان مقرراً أن تكون سيدة على متن الطائرة الهندية المنكوبة والتي تحطمت فور إقلاعها صباح الخميس إلا أنها لم تتمكن من اللحاق بالطائرة وفاتتها الرحلة التي كان يُفترض أن تكون على متنها، وانتهى بها الأمر الى فقدان تذكرتها بسبب تأخرها عن الموعد بـ10 دقائق فقط، ليتبين بذلك أنها سيدة محظوظة، حيث أفلتت من الموت بأعجوبة.
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ونشرت جريدة "Metro" البريطانية صورة السيدة بومي تشوهان التي فاتتها الطائرة، لتكتشف أنها كانت محظوظة بذلك، حيث إنها أفلتت من الحادث المفجع الذي ضرب الطائرة وأدى الى مقتل كافة من كانوا عليها باستثناء راكب واحد.
 
وكانت بومي تشوهان تنوي اللحاق برحلة الخطوط الجوية الهندية المتجهة إلى مطار جاتويك في لندن يوم الخميس، لكنها علقت في زحام مروري خانق، ما يعني أنه بحلول الوقت الذي وصلت فيه إلى مطار "سردار فالابهاي" في أحمد آباد كانت قد فاتتها فرصة الصعود إلى الطائرة بعشر دقائق فقط.
 
وتحطمت الطائرة بعد إقلاعها بقليل، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 242 شخصاً باستثناء شخص واحد، وهو المواطن البريطاني الهندي فيشواش كومار راميش الذي تبين بأنه الناجي الوحيد.

وعلمت بومي تشوهان بالحادث بعد دقائق فقط من إبعادها عن بوابات الصعود إلى الطائرة.
 
وفي حديثها لوسائل الإعلام المحلية، قالت بومي إنها "فقدت وعيها" عندما أُبلغت بالحادث، مضيفةً أنها "ارتجفت بشدة وبدأت ساقاها ترتعشان". (العربية) 
 
Bhoomi Chauhan
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