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إقتصاد
هذا ما شهده الدولار بعد "ضربة إيران"!
Lebanon 24
13-06-2025
|
06:32
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ارتفع الدولار، اليوم الجمعة، مع اندفاع المتعاملين إلى العملة الأميركية وغيرها من أصول الملاذ الآمن، مثل سندات الخزانة الأميركية والذهب، وذلك بعد أن شنت
إسرائيل
ضربات واسعة النطاق على
إيران
.
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وردت
إيران على
ما قالت إسرائيل، إنه استهداف لمجموعة واسعة من الأهداف العسكرية في إيران، بشن هجمات بالطائرات المسيرة.
وقالت تشارو تشانانا كبيرة محللي الاستثمار في ساكسو بنك: "يضيف التصعيد الجيوسياسي المزيد من الضبابية إلى المعنويات الهشة بالفعل".
وأضافت: "السؤال
الرئيسي
الآن هو ما إذا كان هذا يمثل تصعيداً قصيراً، أم بداية لصراع في المنطقة أوسع نطاقاً. وفي حال تصاعد التوتر، لا سيما مع وجود أي تهديد لإمدادات
النفط
، ربما تستمر حالة العزوف عن المخاطرة مما سيؤدي إلى استمرار الضغط التصاعدي على النفط الخام وأصول الملاذ الآمن".
وكان من المقرر أن يعقد مسؤولون أميركيون وإيرانيون، جولة سادسة من المحادثات في سلطنة عُمان، بعد غد الأحد، حول برنامج
طهران
لتخصيب اليورانيوم.
وقال سفير إسرائيل لدى
الأمم المتحدة
إن "تصميم الحكومة
الإسرائيلية
على قصف أهداف إيرانية هو قرار مستقل".
وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة
الأمريكية
مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، 0.61%، ليصل في أحدث تداولات إلى 98.28. واستقر الين والفرنك السويسري، وكلاهما يعتبران أيضاً من عملات الملاذ الآمن، مقابل الدولار، بعد ارتفاعهما بنحو 0.5% لكل منهما في وقت سابق
من اليوم
.
وجاءت أكبر مكاسب الدولار مقابل العملات المرتبطة بمؤشرات الخطر، ومنها الدولار
الأسترالي
والدولار النيوزيلندي اللذين تراجع كل منهما بنحو 1%. وبدد اليورو مكاسبه التي سجلها على مدى 4 أيام ليخسر 0.5% عند 1.1528 دولار.
وأقبل المستثمرون أيضاً على سندات الخزانة الأميركية، مما أدى إلى انخفاض العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات، بما يصل إلى 4.7 نقطة أساس إلى أدنى مستوى له فيما يزيد على شهر واحد عند 4.31%.
واقترب مؤشر الدولار من أدنى مستوى له منذ آذار 2022، والذي سجله في وقت سابق من هذا الأسبوع، ويتجه نحو تسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 1% تقريباً، وهو أكبر انخفاض له في أكثر من 3 أسابيع.
وطالت الخسائر العملات الرقمية أيضاً اليوم الجمعة، إذ تراجعت بتكوين 1.5% إلى 104336 دولاراً، وإيثر بما يزيد على 4.7% إلى 2516 دولاراً.
(24)
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