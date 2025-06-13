Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل: قمنا باغتيال هؤلاء القادة الكبار في الحرس الثوريّ

Lebanon 24
13-06-2025 | 06:43
A-
A+
Doc-P-1374750-638854192171471179.jpg
Doc-P-1374750-638854192171471179.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي "رصدت هيئة الاستخبارات العسكرية في ساعات الليل أن قيادة سلاح الجوّ التابعة للحرس الثوري تجتمع في مقر قيادة تحت الأرض تمهيدًا لشن هجمة على إسرائيل".
Advertisement

 
وأضاف أدرعي عبر "إكس": "في إطار الضربة الافتتاحية المشتركة أغارت مقاتلات سلاح الجوّ على مقر القيادة الذي تواجد فيه قائد سلاح الجو التابع للحرس الثوري أمير علي حاجي زاده برفقة مسؤولين كبار آخرين".

وتابع: "بالإضافة إلى حاجي زاده تم القضاء على قائد قيادة الطائرات المسيّرة لسلاح الجوّ التابع للحرس الثوري طاهر بور وقائد قيادة الدفاع الجوي لسلاح الجوّ التابع للحرس الثوري داود شيخيان".
 
 
 
 

مواضيع ذات صلة
كاتس: الجيش الإسرائيلي حقق إنجازا كبيرا وضرب بدقة قادة الحرس الثوري والجيش والاستخبارات وعلماء نوويين إيرانيين
lebanon 24
13/06/2025 22:28:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثل خامنئي بالحرس الثوري: قائد الحرس الثوري حسين سلامي يمارس مهامه رغم شائعات تغييره
lebanon 24
13/06/2025 22:28:26 Lebanon 24 Lebanon 24
التلفزيون الإيراني: أخبار غير مؤكدة عن اغتيال حسين سلامي القائد العام للحرس الثوري
lebanon 24
13/06/2025 22:28:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: نفذنا هجمات على عشرات الأهداف في إسرائيل
lebanon 24
13/06/2025 22:28:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:42 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:22 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:00 | 2025-06-13
15:20 | 2025-06-13
15:07 | 2025-06-13
14:56 | 2025-06-13
14:43 | 2025-06-13
14:38 | 2025-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24