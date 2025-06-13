إسرائيل: قمنا باغتيال هؤلاء القادة الكبار في الحرس الثوريّ

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قال المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي "رصدت هيئة الاستخبارات العسكرية في ساعات الليل أن قيادة سلاح الجوّ التابعة للحرس الثوري تجتمع في مقر قيادة تحت الأرض تمهيدًا لشن هجمة على ".

وأضاف أدرعي عبر "إكس": "في إطار الضربة الافتتاحية المشتركة أغارت مقاتلات سلاح الجوّ على مقر القيادة الذي تواجد فيه قائد سلاح الجو التابع للحرس الثوري برفقة مسؤولين كبار آخرين".



وتابع: "بالإضافة إلى تم على قائد قيادة الطائرات المسيّرة لسلاح الجوّ التابع للحرس الثوري طاهر بور وقائد لسلاح الجوّ التابع للحرس الثوري داود شيخيان".



