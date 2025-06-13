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عربي-دولي
في أوّل تعليق... ماذا قال الرئيس الإيرانيّ بعد الهجمات الإسرائيليّة؟
Lebanon 24
13-06-2025
|
06:54
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بعد ساعات من الهجوم
الإسرائيلي
على
إيران
، أكد
الرئيس الإيراني
مسعود بزشكيان اليوم الجمعة أن الرد المشروع والقوي لإيران سيجعل
إسرائيل
تندم.
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وقال في كلمة له: "شهدنا في منتصف الليلة الماضية عدواناً إسرائيليا استهدف
طهران
وعدداً من المدن الأخرى في البلاد، ما أسفر عن مقتل عدد من الأطفال والنساء، ومجموعة من المواطنين الأبرياء، إلى جانب قادة عسكريين وعلماء في المجال
النووي
".
وأضاف لكن الشعب
الإيراني
ومسؤولي البلاد لن يقفوا صامتين أمام هذه الجريمة، وإن الرد المشروع والقوي للجمهورية الإسلامية
الإيرانية
سيجعل العدو يندم على فعلته.
ووجّه بزشكيان دعوة إلى الشعب الإيراني النبيل والمقاوم للحفاظ على وحدته وتماسكه وتضامنه، وعدم الالتفات إلى الشائعات أو الأخبار المضللة التي يروّج لها العدو في إطار حربه النفسية، والوقوف إلى جانب المسؤولين ودعمهم، من أجل تمكين البلاد من عبور هذه المرحلة بقوة أكبر.
كما طمأن الشعب بأن الحكومة ستواصل بكل طاقتها وجهودها تقديم الخدمة للأمة
العزيزة
، ولن يحدث أي تعطيل في مسار الحياة العامة.
ودعا الشعب إلى الوحدة قائلاً: اليوم، الشعب الإيراني بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى التكاتف والثقة والوحدة والتفاهم، وبعون الله
العزيز
، وبهذه الروح الوطنية، سيأتي الرد الصلب والحكيم والقوي على إسرائيل، وسيخرج الشعب الإيراني من هذا الامتحان العسير مرفوع الرأس وبعزّة، تحت قيادة
القائد العام
للقوات المسلحة. (الحدث)
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