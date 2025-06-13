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إقتصاد

قبالة سواحل إسرائيل.. ماذا حصل بعد "ضربة إيران"؟

Lebanon 24
13-06-2025 | 06:58
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قالت شركة إنرجيان البريطانية للغاز، اليوم الجمعة، إنها علقت مؤقتاً إنتاج وأنشطة وحدتها العائمة لتخزين وتفريغ الإنتاج الواقعة قبالة ساحل شمال إسرائيل بسبب التصعيد الجيوسياسي في الشرق الأوسط.
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وشنت إسرائيل ضربات واسعة النطاق على إيران اليوم الجمعة، مما أدى إلى رد من إيران.

وقالت الشركة إنها تلقت إشعاراً من وزارة الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلية يأمر بتعليق عملياتها، وأضافت: "تم الآن تعليق جميع أنشطة الإنتاج مؤقتاً وتم إصدار إشعارات لعملاء إنرجيان والجهات المعنية الأخرى".

كذلك، قال متحدث باسم إنرجيان إن وحدة التخزين والتفريغ العائمة تسهم بكم "كبير" في إجمالي إنتاج المجموعة.

وانخفض سهم إنرجيان 6.9% في الساعة 08:08 بالتوقيت العالمي، علماً أن الشركة تُدير أصولًا للإنتاج والتطوير والاستكشاف في 9 دول في البحر المتوسط وبحر الشمال، بينها إسرائيل ومصر ودول أوروبية.
 
وتمتلك إنرجيان احتياطيات تصل إلى 982 مليون برميل نفط مكافئ من الاحتياطات المحتملة والمؤكدة، وفق ما يذكر موقع الشركة.
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