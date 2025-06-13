بعد الغارات الإسرائيلية.. إيران تتّخذ قراراً عاجلاً بشأن "واتساب"

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هذا القرار يأتي بعد أشهر قليلة من رفع السلطات الإيرانية الحظر عن التطبيق في كانون الأول 2024، في خطوة كانت تهدف إلى تخفيف القيود على الإنترنت. أفادت تقارير إعلامية بأن تطبيق المراسلة الفورية " " قد تم حظره مرة أخرى في ، وذلك في أعقاب التي استهدفت أهدافا داخل الأراضي .هذا القرار يأتي بعد أشهر قليلة من رفع السلطات الإيرانية الحظر عن التطبيق في كانون الأول 2024، في خطوة كانت تهدف إلى تخفيف القيود على الإنترنت.

وتزامنا مع حظر واتساب، تم الإبلاغ عن اضطرابات شديدة في خدمة الإنترنت في مناطق متعددة من إيران. هذه الاضطرابات تشمل:



- انقطاع جزئي أو كلي في الاتصال بالإنترنت

- بطء شديد في سرعة التصفح

- صعوبة في الوصول إلى المواقع الإلكترونية والتطبيقات (سكاي نيوز عربية)