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عربي-دولي
اغتالته إسرائيل.. من هو القائد الكبير في الحرس الثوريّ أمير علي حاجي زاده؟
Lebanon 24
13-06-2025
|
07:18
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اغتالت
إسرائيل
اللواء أمير علي حاجي زاده، وفق ما أكده الإعلام
الإيراني
خلال الضربات
الإسرائيلية
التي استهدفت
ايران
اليوم الجمعة.
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واللوا ء زاده من مواليد 28 شباط 1962 في
طهران
، يشغل منصب قائد قوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، وهو يتولى هذا المنصب منذ عام 2009.
انضم إلى صفوف الحرس الثوري في عام 1980 مع اندلاع الحرب
الإيرانية
العراقية
، وشارك كقناص في عمليات عسكرية بارزة مثل "كربلاء 4"، و"كربلاء 5"، و"والفجر 8".
وبعد انتهاء الحرب، التحق حاجي زاده بقسم الصواريخ في الحرس الثوري، وكان من أبرز تلامذة أب البرنامج الصاروخي الإيراني الذي قتل في انفجار حسن طهراني مقدم. وقد عمل لسنوات في مواقع استراتيجية مرتبطة بالقدرات الصاروخية، وتسلّم في عام 2006 قيادة الدفاع الجوي للحرس الثوري.
ويُعد حاجي زاده من الشخصيات المحورية في عمليات الحرس الصاروخية، بما في ذلك الهجوم على قاعدة "عين
الأسد
" مكان استقرار القوات الأميركية في
العراق
، الذي جاء رداً على اغتيال
قاسم
سليماني.
كما تحمّل المسؤولية عن حادثة إسقاط الطائرة
الأوكرانية
الرحلة 752، وظهر
في مؤتمرات
صحفية طالباً من المسؤولين أن يتخذوا ما يرونه مناسباً، مؤكداً أن الحرس سيلتزم بما يُقرَّر.
في عام 2024، لعب حاجي زاده دوراً رئيسياً في العمليات الصاروخية الإيرانية ضد إسرائيل، ويُعرف كأحد المهندسين الأساسيين للقدرات الصاروخية والمسيّراتية في
الحرس الثوري الإيراني
. (العربية)
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