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عربي-دولي
الحيّ تعرّض لهجمات أوكرانيّة... أين يعيش بشار الأسد في روسيا؟
Lebanon 24
13-06-2025
|
08:00
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ذكر موقع "عربي 21" أنّ
بشار الأسد
يقيم في أحد أبراج مجمع "مدينة العواصم" في
موسكو
، المطلة على مياه نهر موسكوفا المتعرجة والساحة الحمراء.
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وبين ناطحات السحاب الفاخرة التي تقطنها النخب الروسية، وجد
الأسد
ملاذًا لا يخلو من الترف، لكنه أشبه بالإقامة الجبرية منه بالمنفى السياسي.
وتواصل موقع "فرانس إنفو" الفرنسي مع أحد مديري المجمع العقاري الذي يُعتقد أن الأسد يقيم فيه، لكنه تهرب من الإجابة قائلًا: "لست مخولًا بالكشف عن هذا النوع من المعلومات".
ومع ذلك، تشير معظم المؤشرات إلى أن البرج الزجاجي الذي يقطنه الأسد يقع في قلب حيّ تجاري فاخر غرب العاصمة الروسية، يجاور فيه الأوليغارشيون
الروس
والمؤثرون العالميون.
تتميّز شقق المجمع بأثاث راقٍ وتجهيزات حديثة، ويصل سعر إحداها، بمساحة 119 مترًا مربعًا، إلى 1.9 مليون دولار.
وتقول صحافية روسيّة لـ"فرانس إنفو"، إنّ "الإيجارات هناك لا تُطاق، لا يعيش فيها إلا الصفوة. رغم فرارها، يبدو أن عائلة الأسد لا تزال تمتلك بعض المال".
ورغم ضخامة هذه
الثروة
، لم يظهر بشار الأسد أو زوجته علنًا منذ سقوطه.
ويرى فابريس بالانش، الخبير في الجغرافيا السياسية
السورية
والذي سبق أن التقى الأسد عام 2016، أن هذا الصمت مردّه إلى رقابة روسية صارمة. ويقول: "هو محمي وتحت رقابة الأجهزة الروسية، وتحركاته على الأرجح محدودة جدًا"، مرجحًا أن "
الكرملين
هو من أمره بالتواري عن الأنظار".
ويضيف أن "احتمال إقامته في ضاحية "روبلوفكا" الفاخرة قائم، لكن "مدينة العواصم" تبقى الأكثر ترجيحًا. ويُذكر أن الحيّ تعرض في أكثر من مناسبة لهجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية، ما يزيد من تعقيد حياة الأسد اليومية".
ويقول الموقع الفرنسيّ: "من وراء الزجاج، تابع بشار الأسد بصمت وعجز أولى خطوات الرئيس السوري الجديد أحمد
الشرع
، ومشاهد اقتحام
القصر الرئاسي
، وانهيار رموز حكمه، وتدمير ضريح والده حافظ الأسد".
ويقول إياد حميد الباحث في "برنامج التنمية القانونية السوري" في
لندن
: "لكن رغم كل ذلك، لا يبدو أنه تخلّى عن
أحلام
العودة إلى السلطة، الأسد مهووس بالسلطة ومغرور. هو يعتقد أنه يُجسد
سوريا
. لا شك أنه يتابع ما يجري، ولا يزال يعتقد أنه قادر على العودة". (عربي 21)
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