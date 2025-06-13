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عربي-دولي

في بلدٍ عربيّ... وفاة شخص داخل مرآب مستشفى

Lebanon 24
13-06-2025 | 07:48
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تُوفِيَ شخص داخل مستشفى حكومي في العراق، دون أن يشعر به أحد، لحين تفسخ جثته واكتشاف الحادثة الغريبة التي أثارت ردود فعل غاضبة.
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وذكر موقع "شفق نيوز" الإخباري المحلي، أن الجثة تعود لشخص تم الإبلاغ في أحد مراكز الشرطة، عن فقدانه قبل عدة أيام.

وأضاف أن الجثة عُثر عليها متفسخة داخل المرآب الخاص بالمستشفى، وتم نقلها للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية. (ارم نيوز)
 
 
 
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