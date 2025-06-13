في بلدٍ عربيّ... وفاة شخص داخل مرآب مستشفى

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تُوفِيَ شخص داخل في ، دون أن يشعر به أحد، لحين تفسخ جثته واكتشاف الحادثة الغريبة التي أثارت ردود فعل غاضبة.وذكر موقع " " الإخباري المحلي، أن الجثة تعود لشخص تم الإبلاغ في أحد مراكز الشرطة، عن فقدانه قبل عدة أيام.وأضاف أن الجثة عُثر عليها متفسخة داخل المرآب الخاص بالمستشفى، وتم نقلها للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية. (ارم نيوز)