التصعيد في المنطقة يشل الحركة الجوية... شركات عربية تعلق رحلاتها

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وأعلنت شركة طيران ، أكبر ناقل جوي في منطقة ، إلغاء رحلاتها الجوية إلى العراق والأردن ولبنان وإيران.ونشرت الشركة، التي تتخذ من دبي مقرا لها، على موقعها الالكتروني قائمة بالرحلات التي ستلغى الجمعة، إضافة إلى رحلة واحدة إلى السبت.كما حذّرت المطارات في الإمارات الجمعة من تأثر حركة السفر فيها.وأعلنت شركة مطارات دبي "إلغاء أو تأخير بعض الرحلات في مطاري دبي الدولي ودبي وورلد سنترال – آل مكتوم الدولي"، نظرا لإغلاق المجال الجوي فوق إيران والعراق وسوريا.ومن جهته، توقّع مطار العاصمة الإماراتية أبو ظبي حدوث اضطرابات في الرحلات الجوية.وكذلك، لفتت الخطوط الجوية ، إحدى أكبر شركات الطيران في الشرق الأوسط، إلى تعليق رحلاتها إلى إيران والعراق بشكل مؤقت.وأعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت في بيان على منصة إكس "تحويل وإلغاء وإعادة جدولة بعض الرحلات في مطار الكويت الدولي".ونبّه أيضا طيران ، الناقل الوطني في البحرين، إلى إمكان تأخير أو إلغاء بعض رحلاته.وفي وقت سابق من الجمعة، أعلنت كل من والعراق، اللتان تتوسطان إيران وإسرائيل، إغلاق أجوائهما.وأكد الأردن أنه لن يسمح باستخدام مجاله الجوي في أي صراع، ثم أعلن جيشه اعتراض "صواريخ ومسيّرات" دخلت المجال الجوي للمملكة إثر "تقديرات بحتمية سقوطها في مناطق سكنية".وفي وقت لاحق، أعلنت الإغلاق المؤقت لأجوائها الجمعة في إجراء احترازي.شنّت الجمعة سلسلة ضربات قالت إنها قصفت نحو 100 هدف في إيران، شملت مواقع نووية وعسكرية وأسفرت عن مقتل علماء نوويين وقادة عسكريين بارزين.