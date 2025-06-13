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إقتصاد
شركات طيران إسرائيلية تنقل طائراتها إلى الخارج
Lebanon 24
13-06-2025
|
07:55
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أعلنت شركات الطيران
الإسرائيلية
"إلعال" و"يسرائير" و"أركياع"، أنها تنقل طائراتها إلى خارج
إسرائيل
، وذلك بعد ساعات من شن
تل أبيب
ضربات واسعة النطاق على
طهران
واستعدادها للردّ.
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وقال متحدث باسم
مطار بن غوريون
في تل أبيب، إنّ "الطائرات جرى نقلها من دون ركاب".
وذكرت شركة "يسرائير" للطيران أنها "تستكمل حاليا عملية إجلاء ونقل طائراتها من مطار
بن غوريون
في تل أبيب، مضيفة أن هذا جزء من خطة طوارئ وضعت في الأيام القليلة الماضية".
وأوضحت شركة "إلعال" أنها "تنقل طائراتها من إسرائيل إلى وجهاتنا"، بينمت أحجمت شركة "أركياع" عن الإفصاح عن وجهتها. (الجزيرة)
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