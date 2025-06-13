شركات طيران إسرائيلية تنقل طائراتها إلى الخارج

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أعلنت شركات الطيران "إلعال" و"يسرائير" و"أركياع"، أنها تنقل طائراتها إلى خارج ، وذلك بعد ساعات من شن ضربات واسعة النطاق على واستعدادها للردّ.وقال متحدث باسم في تل أبيب، إنّ "الطائرات جرى نقلها من دون ركاب".وذكرت شركة "يسرائير" للطيران أنها "تستكمل حاليا عملية إجلاء ونقل طائراتها من مطار في تل أبيب، مضيفة أن هذا جزء من خطة طوارئ وضعت في الأيام القليلة الماضية".وأوضحت شركة "إلعال" أنها "تنقل طائراتها من إسرائيل إلى وجهاتنا"، بينمت أحجمت شركة "أركياع" عن الإفصاح عن وجهتها. (الجزيرة)