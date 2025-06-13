مواقع إيران النووية.. هذه أبرز المعلومات عنها

ذكر موقع " " أن الجيش أكد أنه استهدف محطة نطنز النووية لتكون أحد الأهداف العديدة التي هاجمها ضمن عملية " الصاعد" التي أطلقها فجر اليوم الجمعة.

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وتواصل تطوير برنامجها في عدد من المواقع الاستراتيجية المنتشرة على أراضيها، بعضها معلن ويخضع لإشراف جزئي من ، فيما يعتقد أن البعض الآخر يستخدم لأغراض غير معلنة. في ما يلي عرض لأبرز هذه المواقع:



نطنز (Natanz) : قلب برنامج التخصيب

الموقع: محافظة أصفهان

الوظيفة: منشأة لتخصيب اليورانيوم



المنشآت: يحتوي على وحدات لتخصيب اليورانيوم بأجهزة الطرد المركزي من نوع (IR-1) و(IR-2m)، بالإضافة إلى قاعة تحت الأرض بُنيت بعد سلسلة من الهجمات التخريبية.



الرقابة الدولية: تخضع جزئيًا لإشراف ، لكنها شهدت عمليات توسعة سرية.

فوردو (Fordow) – منشأة تحت جبلية عالية التحصين

الموقع: قرب مدينة قم، جنوب



الوظيفة: منشأة تخصيب اليورانيوم تحت الأرض



الخصائص: بُنيت داخل جبل، مما يجعلها شديدة التحصين ضد الضربات الجوية.



الأجهزة: تم تشغيل أجهزة طرد مركزي متقدمة هناك رغم (JCPOA) الذي ينص على استخدامه فقط لأغراض البحث.

أصفهان (Isfahan) – مركز تحويل اليورانيوم

الموقع: وسط إيران



الوظيفة: تحويل اليورانيوم الخام (الكعكة الصفراء) إلى غاز (UF6) المستخدم في أجهزة الطرد المركزي.



أهمية: تعد من المرافق الأساسية في سلسلة إنتاج الوقود النووي.



الرقابة: تخضع لإشراف محدود من الوكالة الدولية.

بارشين (Parchin) – موقع عسكري مثير للجدل

الموقع: شرق طهران



الوظيفة: مجمع صناعي عسكري يُعتقد أنه استخدم لاختبارات تفجيرات نووية غير مباشرة



الرقابة: لا يخضع للرقابة المستمرة، وقد منعت إيران مرارًا وصول مفتشي الوكالة إليه.

كرج (Karaj) وموقع "أمير آباد" – منشآت لتطوير أجهزة الطرد المركزي

الوظيفة: تجميع وصيانة أجهزة الطرد المركزي من طرازات متقدمة



الرقابة: تعرضت منشأة كرج لهجوم تخريبي في حزيران 2021، ويُعتقد أنها جزء من سلسلة عمليات "الحرب السرية" ضد البرنامج النووي.



آراك (Arak) – مفاعل الماء الثقيل

الموقع: غرب وسط إيران



الوظيفة: إنتاج البلوتونيوم، وهو طريق بديل لصناعة السلاح النووي



المنشآت: يحتوي على مفاعل بقدرة 40 ميغاواط للماء الثقيل (IR-40).



الاتفاق النووي: نص على إعادة تصميم المفاعل لمنع إنتاج البلوتونيوم المستخدم في صنع الأسلحة.