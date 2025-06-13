مواقع إيران النووية.. هذه أبرز المعلومات عنها

ذكر موقع "روسيا اليوم
" أن الجيش الإسرائيلي
أكد أنه استهدف محطة نطنز النووية الإيرانية
لتكون أحد الأهداف العديدة التي هاجمها ضمن عملية "الأسد
الصاعد" التي أطلقها فجر اليوم الجمعة.
وتواصل إيران
تطوير برنامجها النووي
في عدد من المواقع الاستراتيجية المنتشرة على أراضيها، بعضها معلن ويخضع لإشراف جزئي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية
، فيما يعتقد أن البعض الآخر يستخدم لأغراض غير معلنة. في ما يلي عرض لأبرز هذه المواقع:
نطنز (Natanz) : قلب برنامج التخصيب الإيراني
الموقع: محافظة أصفهان
الوظيفة: منشأة لتخصيب اليورانيوم
المنشآت: يحتوي على وحدات لتخصيب اليورانيوم بأجهزة الطرد المركزي من نوع (IR-1) و(IR-2m)، بالإضافة إلى قاعة تحت الأرض بُنيت بعد سلسلة من الهجمات التخريبية.
الرقابة الدولية: تخضع جزئيًا لإشراف الوكالة الدولية
، لكنها شهدت عمليات توسعة سرية.
فوردو (Fordow) – منشأة تحت جبلية عالية التحصين
الموقع: قرب مدينة قم، جنوب طهران
الوظيفة: منشأة تخصيب اليورانيوم تحت الأرض
الخصائص: بُنيت داخل جبل، مما يجعلها شديدة التحصين ضد الضربات الجوية.
الأجهزة: تم تشغيل أجهزة طرد مركزي متقدمة هناك رغم الاتفاق النووي
(JCPOA) الذي ينص على استخدامه فقط لأغراض البحث.
أصفهان (Isfahan) – مركز تحويل اليورانيوم
الموقع: وسط إيران
الوظيفة: تحويل اليورانيوم الخام (الكعكة الصفراء) إلى غاز (UF6) المستخدم في أجهزة الطرد المركزي.
أهمية: تعد من المرافق الأساسية في سلسلة إنتاج الوقود النووي.
الرقابة: تخضع لإشراف محدود من الوكالة الدولية.
بارشين (Parchin) – موقع عسكري مثير للجدل
الموقع: شرق طهران
الوظيفة: مجمع صناعي عسكري يُعتقد أنه استخدم لاختبارات تفجيرات نووية غير مباشرة
الرقابة: لا يخضع للرقابة المستمرة، وقد منعت إيران مرارًا وصول مفتشي الوكالة إليه.
كرج (Karaj) وموقع "أمير آباد" – منشآت لتطوير أجهزة الطرد المركزي
الوظيفة: تجميع وصيانة أجهزة الطرد المركزي من طرازات متقدمة
الرقابة: تعرضت منشأة كرج لهجوم تخريبي في حزيران 2021، ويُعتقد أنها جزء من سلسلة عمليات "الحرب السرية" ضد البرنامج النووي.
آراك (Arak) – مفاعل الماء الثقيل
الموقع: غرب وسط إيران
الوظيفة: إنتاج البلوتونيوم، وهو طريق بديل لصناعة السلاح النووي
المنشآت: يحتوي على مفاعل بقدرة 40 ميغاواط للماء الثقيل (IR-40).
الاتفاق النووي: نص على إعادة تصميم المفاعل لمنع إنتاج البلوتونيوم المستخدم في صنع الأسلحة.