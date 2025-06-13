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عربي-دولي

عقب الهجمات على إيران.. إسرائيل تغلق سفاراتها في أنحاء العالم

Lebanon 24
13-06-2025 | 08:26
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أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن تل أبيب قررت إغلاق سفاراتها وقنصلياتها في أنحاء العالم، عقب الهجوم الإسرائيلي الواسع على إيران فجر اليوم الجمعة. (العربية) 
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