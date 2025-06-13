هجمات إسرائيليّة جديدة... إرتفاع حصيلة القتلى وإيران تتوعدّ بردّ حاسمٍ

أعلن الجيش الإسرائيليّ، أنّ "سلاح الجوّ أكمل عملية إستهداف صواريخ أرض - أرض إيرانيّة، إضافة إلى أماكن تخزينها ومنصات إطلاقها".

كما قالت وسائل إعلام إسرائيليّة، إنّ "الجيش الإسرائيليّ استهدف مطاريّ مهر آباد وبوشهر في .

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وتوقّعت تقارير إسرائيلية أنّ "تستمر الهجمات على إيران عدة أيام وربما أكثر".

لورستان

وأشارت وسائل إعلام إيرانيّة إلى أنّ شنّت هجوماً على قاعدة صاروخية في محافظة لورستان غرب إيران.

همدان

أما وكالة "مهر" ، فأفادت عن سماع إنفجارات في همدان، وقالت إنّها وقعت عند أطراف قاعدة "نوجه" الجوية.

إيران: الردّ في الوقت المناسب

كشف مصدر إيرانيّ، أنّ "إيران لم تُنفذ أيّ هجوم بمسيّرات حتّى الآن".

وأضاف المصدر الإيرانيّ لوكالة "فارس"، أنّ "الردّ الحقيقي على إسرائيل سيكون في الوقت المناسب".



ولفتت " " إلى أنّ "إيران أرسلت رسالة إلى بأنّها ستردّ على الهجوم "على نحو حاسم ومتناسب".

وفي هذا السياق، قال الجيش الإسرائيلي، إنّ "الإيرانيين يستعدون للردّ".



وأعلنت صحيفة " " عن مصادر قولها، إنّ "المستشفيات وُضِعَت في حالة تأهب قصوى، وتمّ نقل المرضى إلى أماكن تحت الأرض".

الجيش الإسرائيليّ

قال الجيش الإسرائيلي: "قواتنا الجوية والبحرية اعترضت طائرات مسيرة أُطلقت من إيران".



وأضاف أنّ "ترسانة الصواريخ الإيرانية تشمل صواريخ يصل مداها إلى آلاف الكيلومترات".

حصيلة القتلى والاصابات

أعلنت وكالة "فارس"، عن مقتل 78 شخصاً وإصابة 329، في الهجمات الإسرائيلية على مناطق عدة في .

مقتل شمخاني