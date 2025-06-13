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عربي-دولي

هجمات إسرائيليّة جديدة... إرتفاع حصيلة القتلى وإيران تتوعدّ بردّ حاسمٍ

Lebanon 24
13-06-2025 | 09:00
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أعلن الجيش الإسرائيليّ، أنّ "سلاح الجوّ أكمل عملية إستهداف صواريخ أرض - أرض إيرانيّة، إضافة إلى أماكن تخزينها ومنصات إطلاقها".
 
 
كما قالت وسائل إعلام إسرائيليّة، إنّ "الجيش الإسرائيليّ استهدف مطاريّ مهر آباد وبوشهر في إيران.
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وتوقّعت تقارير إسرائيلية أنّ "تستمر الهجمات على إيران عدة أيام وربما أكثر".
 
 
لورستان
 
 
وأشارت وسائل إعلام إيرانيّة إلى أنّ إسرائيل شنّت هجوماً على قاعدة صاروخية في محافظة لورستان غرب إيران.
 
 
همدان
 
 
أما وكالة "مهر" الإيرانية، فأفادت عن سماع إنفجارات في همدان، وقالت إنّها وقعت عند أطراف قاعدة "نوجه" الجوية.
 
 
 
إيران: الردّ في الوقت المناسب
 
 
كشف مصدر إيرانيّ، أنّ "إيران لم تُنفذ أيّ هجوم بمسيّرات حتّى الآن".
 
 
وأضاف المصدر الإيرانيّ لوكالة "فارس"، أنّ "الردّ الحقيقي على إسرائيل سيكون في الوقت المناسب".
 
 
ولفتت "سكاي نيوز" إلى أنّ "إيران أرسلت رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بأنّها ستردّ على الهجوم الإسرائيلي "على نحو حاسم ومتناسب".
 
 
وفي هذا السياق، قال الجيش الإسرائيلي، إنّ "الإيرانيين يستعدون للردّ".
 
 
وأعلنت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر قولها، إنّ "المستشفيات الإسرائيلية وُضِعَت في حالة تأهب قصوى، وتمّ نقل المرضى إلى أماكن تحت الأرض".
 
 
الجيش الإسرائيليّ
 
 
قال الجيش الإسرائيلي: "قواتنا الجوية والبحرية اعترضت طائرات مسيرة أُطلقت من إيران".
 
 
وأضاف أنّ "ترسانة الصواريخ الإيرانية تشمل صواريخ يصل مداها إلى آلاف الكيلومترات".
 
 
حصيلة القتلى والاصابات
 
 
أعلنت وكالة "فارس"، عن مقتل 78 شخصاً وإصابة 329، في الهجمات الإسرائيلية على مناطق عدة في طهران.
 
 
مقتل شمخاني
 
 
وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن مسؤولين أمنيين قولهم، إنّ "علي شمخاني مستشار المرشد الإيراني عي خامنئي والمشرف على المفاوضات النوويّة، قُتِلَ في الغارات الإسرائيليّة".
 
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