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عربي-دولي

أردوغان: الهجوم الإسرائيلي على إيران استفزاز واضح

Lebanon 24
13-06-2025 | 09:07
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ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة، بالهجوم الإسرائيلي على إيران، ووصفه بأنه "استفزاز واضح"، محذرا من أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسعى إلى جرّ المنطقة إلى كارثة.
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وقال أردوغان في منشور على منصة "إكس": "يجب منع هجمات نتنياهو وشبكته الإجرامية، التي تشعل منطقتنا والعالم بأسره"، مضيفا أن أنقرة تتابع التطورات في المنطقة عن كثب.

وتابع: "على الأسرة الدولية أن تضع حدا لسلوك قطاع الطرق الإسرائيلي الذي يستهدف الاستقرار العالمي والإقليمي". (سكاي نيوز عربية) 
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