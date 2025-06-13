أردوغان: الهجوم الإسرائيلي على إيران استفزاز واضح

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ندد الرئيس ، يوم الجمعة، بالهجوم على ، ووصفه بأنه "استفزاز واضح"، محذرا من أن حكومة تسعى إلى جرّ المنطقة إلى كارثة.وقال في منشور على منصة "إكس": "يجب منع هجمات وشبكته الإجرامية، التي تشعل منطقتنا والعالم بأسره"، مضيفا أن تتابع التطورات في المنطقة عن كثب.وتابع: "على الأسرة الدولية أن تضع حدا لسلوك قطاع الطرق الإسرائيلي الذي يستهدف الاستقرار العالمي والإقليمي". (سكاي نيوز عربية)