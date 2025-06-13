بعد الهجوم على إيران... إسرائيل تحذر رعاياها في الخارج من كشف جنسيتهم

Advertisement

وجاء في بيان مجلس الإسرائيلي: "على الإسرائيليين في الخارج تجنب كشف جنسيتهم".وتشمل التدابير التي نصح بها القومي الإسرائيلي، تجنب عرض الرموز أو الإسرائيلية في الأماكن العامة، وتجنب حضور الأحداث الكبيرة المرتبطة بإسرائيل أو اليهودية.ونصحت هيئة الأمن القومي الإسرائيلي أيضا بعدم نشر تفاصيل يمكن أن تحدد موقعهم أو خطط سفرهم على وسائل التواصل الاجتماعي.ونصح مجلس الأمن القومي الإسرائيليين في الخارج أيضا بالحفاظ على اليقظة العالية في الأماكن العامة والتعاون مع المحلية واتباع تعليماتهم على الفور في حالة تعرضهم لنشاط معاد.ونفذت عملية عسكرية مكثفة، استهدفت مواقع حساسة في إيران، فجر الجمعة.وقال ، إن إسرائيل العملية استهدفت "دحر التهديد لوجود إسرائيل".