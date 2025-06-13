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أعلى منصب عسكريّ.. من هو عبد الرحيم موسوي القائد الجديد لهيئة أركان الجيش الإيرانيّ؟

Lebanon 24
13-06-2025 | 10:00
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ذكر موقع "الميادين"، أنّ قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي، أصدر قراراً بتعيين اللواء عبد الرحيم موسوي رئيساً لهيئة الأركان العامّة للقوات المسلحة الإيرانية، خلفاً للواء محمد باقري.
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ويُعدّ هذا المنصب العسكري الأعلى في البلاد من حيث الرتبة والمسؤولية.

وموسوي من مواليد مدينة قم عام 1959، التحق بالجيش الإيراني عام 1979 بعد حصوله على درجة الدكتوراه في العلوم الدفاعية من جامعة الدفاع الوطني.
 
ويُعرف بتاريخه المهني الممتد لأكثر من 4 عقود، تدرّج خلالها في مواقع قيادية بارزة في المؤسسة العسكرية الإيرانية.

ومنذ عام 1999 حتى 2005، شغل موسوي منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الإيراني، ثم تولّى موقع نائب القائد العامّ للجيش الإيرانيّ من عام 2008 حتى عام 2015، في واحدة من أكثر المراحل حساسية في تاريخ البلاد.

وفي عام 2016، عُيّن موسوي نائباً لرئيس هيئة الأركان العامّة للقوات المسلحة، ثم رُشّح في العام التالي من قبل قائد الثورة ليشغل منصب القائد العامّ للجيش الإيراني، وهو المنصب الذي ظلّ يشغله حتى تعيينه الأخير رئيساً لهيئة الأركان العامّة.

كما تولّى موسوي مسؤوليات أخرى في مسيرته، من بينها رئاسة جامعة الإمام علي العسكرية، وقيادة مقر الجيش في المنطقة الشمالية الشرقية، بالإضافة إلى إشرافه على قسم العمليات في الجيش الإيراني.

يُنظر إلى اللواء موسوي على نطاق واسع باعتباره من أبرز القادة العسكريين الإيرانيين في العقود الأخيرة، بفضل كفاءته العالية وخبرته الواسعة في إدارة الملفات الدفاعية والعملياتية الحساسة، ما جعله يُلقّب في الأوساط العسكرية بـ"رجل المهام الصعبة". (الميادين)
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