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عربي-دولي

هكذا علّق الصدر على الهجوم الإسرائيليّ على إيران

Lebanon 24
13-06-2025 | 10:18
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قال زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، إنّ "بلاده لا تحتمل حروبا جديدة".
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ودعا الصدر إلى "تغليب الحكمة" عقب الهجوم الإسرائيلي على إيران فجر اليوم الجمعة. (روسيا اليوم)
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