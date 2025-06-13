بعد الهجوم الإسرائيلي.. جامعة إيرانية تُهدد: "القوة النووية الإيرانية ستظهر قريبا"

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وأعلنت الجامعة مقتل خمسة من أساتذة الجامعة، إضافة إلى عدد من أفراد عائلاتهم، على إثر الهجوم الإسرائيلي على إيران فجر الجمعة، والذي استهدف مواقع حساسة وشخصيات متعلقة بالبرنامج . هددت جامعة بهشتي في "بالانتقام" من الهجوم على ، وأعلنت في بيان أن "القوة النووية ستظهر قريبا".وأعلنت الجامعة مقتل خمسة من أساتذة الجامعة، إضافة إلى عدد من أفراد عائلاتهم، على إثر الهجوم الإسرائيلي على إيران فجر الجمعة، والذي استهدف مواقع حساسة وشخصيات متعلقة بالبرنامج .

وجاء في البيان: "بقلب ملتهب، وحقد في حناجرنا، وعزيمة راسخة، نتعهد بمواصلة مسيرة هؤلاء الأبرار بشجاعة وكرامة وإيمان؛ لن تبقى أقلامهم على الأرض، ولن تُسكت أفكارهم، وستبقى أسماؤهم خالدة في التاريخ".



وختم البيان: "حين تهب إرادة الشعوب المستضعفة، ويرتفع صوت الحق من وسط النيران، حينها سنرد على هذا الظلم والعدوان بردٍّ يزلزل أركان الباطل. وسنعرض قريبا القوة النووية الإيرانية".



واعتبر البعض الرسالة بالغامضة، والتي تمثل تهديدا غير مباشرا، باستخدام القوة النووية الإيرانية.

وجامعة الشهيد بهشتي، هي جامعة إيرانية تُركز على برامج الدراسات والبحث، وتُجري أبحاثا علمية مكثفة ذات صلة بتطوير الأسلحة النووية، وفقا للاتحاد ، وتشرف عليها والبحث والتكنولوجيا الإيرانية.