25
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
24
o
زحلة
23
o
بعلبك
19
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد الهجوم الإسرائيلي.. جامعة إيرانية تُهدد: "القوة النووية الإيرانية ستظهر قريبا"
Lebanon 24
13-06-2025
|
10:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
هددت جامعة بهشتي في
طهران
"بالانتقام" من الهجوم
الإسرائيلي
على
إيران
، وأعلنت في بيان أن "القوة النووية
الإيرانية
ستظهر قريبا".
Advertisement
وأعلنت الجامعة مقتل خمسة من أساتذة الجامعة، إضافة إلى عدد من أفراد عائلاتهم، على إثر الهجوم الإسرائيلي على إيران فجر الجمعة، والذي استهدف مواقع حساسة وشخصيات متعلقة بالبرنامج
النووي
الإيراني
.
وجاء في البيان: "بقلب ملتهب، وحقد في حناجرنا، وعزيمة راسخة، نتعهد بمواصلة مسيرة هؤلاء
الشهداء
الأبرار بشجاعة وكرامة وإيمان؛ لن تبقى أقلامهم على الأرض، ولن تُسكت أفكارهم، وستبقى أسماؤهم خالدة في التاريخ".
وختم البيان: "حين تهب إرادة الشعوب المستضعفة، ويرتفع صوت الحق من وسط النيران، حينها سنرد على هذا الظلم والعدوان بردٍّ يزلزل أركان الباطل. وسنعرض قريبا القوة النووية الإيرانية".
واعتبر البعض الرسالة بالغامضة، والتي تمثل تهديدا غير مباشرا، باستخدام القوة النووية الإيرانية.
وجامعة الشهيد بهشتي، هي جامعة إيرانية تُركز على برامج الدراسات
العليا
والبحث، وتُجري أبحاثا علمية مكثفة ذات صلة بتطوير الأسلحة النووية، وفقا للاتحاد
الأوروبي
، وتشرف عليها
وزارة العلوم
والبحث والتكنولوجيا الإيرانية.
مواضيع ذات صلة
وكالة فارس الإيرانية: تهديد ترامب بتدمير المنشآت النووية الإيرانية يُعدّ خطاً أحمر واضحاً وسيُقابل بعواقب وخيمة
Lebanon 24
وكالة فارس الإيرانية: تهديد ترامب بتدمير المنشآت النووية الإيرانية يُعدّ خطاً أحمر واضحاً وسيُقابل بعواقب وخيمة
13/06/2025 22:31:31
13/06/2025 22:31:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة الإيرانية: سنرد بقوة على أي هجوم إسرائيلي يستهدف منشآتنا النووية
Lebanon 24
الحكومة الإيرانية: سنرد بقوة على أي هجوم إسرائيلي يستهدف منشآتنا النووية
13/06/2025 22:31:31
13/06/2025 22:31:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة الإيرانية: الهجوم الإسرائيلي يوضح سبب إصرار طهران على التخصيب والتكنولوجيا النووية والقدرات الصاروخية
Lebanon 24
الحكومة الإيرانية: الهجوم الإسرائيلي يوضح سبب إصرار طهران على التخصيب والتكنولوجيا النووية والقدرات الصاروخية
13/06/2025 22:31:31
13/06/2025 22:31:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: الولايات المتحدة ستتحمل مسؤولية أي هجوم إسرائيلي على منشآت طهران النووية
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: الولايات المتحدة ستتحمل مسؤولية أي هجوم إسرائيلي على منشآت طهران النووية
13/06/2025 22:31:31
13/06/2025 22:31:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
هجمات إسرائيليّة جديدة... إرتفاع حصيلة القتلى وإيران تتوعدّ بردّ حاسمٍ
Lebanon 24
هجمات إسرائيليّة جديدة... إرتفاع حصيلة القتلى وإيران تتوعدّ بردّ حاسمٍ
09:00 | 2025-06-13
13/06/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"ثغرة" في هجوم إيران.. أمرٌ مريب حصل!
Lebanon 24
"ثغرة" في هجوم إيران.. أمرٌ مريب حصل!
15:20 | 2025-06-13
13/06/2025 03:20:21
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تعلن إسقاط طائرتين لإسرائيل وتنفيذ عملية "أسر".. وتل أبيب تعلق
Lebanon 24
إيران تعلن إسقاط طائرتين لإسرائيل وتنفيذ عملية "أسر".. وتل أبيب تعلق
15:07 | 2025-06-13
13/06/2025 03:07:52
Lebanon 24
Lebanon 24
صور أولية لأضرار القصف في إسرائيل.. هذا ما فعلته "صواريخ إيران"
Lebanon 24
صور أولية لأضرار القصف في إسرائيل.. هذا ما فعلته "صواريخ إيران"
14:56 | 2025-06-13
13/06/2025 02:56:53
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظة "هجوم إيران".. هذا ما حصل مع الناطق باسم الجيش الإسرائيليّ
Lebanon 24
لحظة "هجوم إيران".. هذا ما حصل مع الناطق باسم الجيش الإسرائيليّ
14:43 | 2025-06-13
13/06/2025 02:43:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
طلاق جديد في الوسط الفني.. انفصال فنانة شهيرة عن زوجها الفلسطيني بعد زواج دام 7 سنوات (صورة)
Lebanon 24
طلاق جديد في الوسط الفني.. انفصال فنانة شهيرة عن زوجها الفلسطيني بعد زواج دام 7 سنوات (صورة)
03:42 | 2025-06-13
13/06/2025 03:42:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بدا حزينا وبملامح مختلفة.. كاظم الساهر يُفاجئ الجمهور في أحدث إطلالة له (فيديو)
Lebanon 24
بدا حزينا وبملامح مختلفة.. كاظم الساهر يُفاجئ الجمهور في أحدث إطلالة له (فيديو)
01:48 | 2025-06-13
13/06/2025 01:48:27
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مُرعبة... إليكم ما فعله أحد السوريين بشابة خلال عودتها إلى منزلها
Lebanon 24
حادثة مُرعبة... إليكم ما فعله أحد السوريين بشابة خلال عودتها إلى منزلها
07:57 | 2025-06-13
13/06/2025 07:57:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير نقلته السفارة الأميركية في لبنان.. تنبيه عاجل وهذا ما أعلنته
Lebanon 24
تحذير نقلته السفارة الأميركية في لبنان.. تنبيه عاجل وهذا ما أعلنته
02:12 | 2025-06-13
13/06/2025 02:12:21
Lebanon 24
Lebanon 24
رقص ياسمين عبد العزيز ومنة شلبي يتصدر.. شاهدوا ماذا فعلتا في زفاف فنان معروف (فيديو)
Lebanon 24
رقص ياسمين عبد العزيز ومنة شلبي يتصدر.. شاهدوا ماذا فعلتا في زفاف فنان معروف (فيديو)
02:22 | 2025-06-13
13/06/2025 02:22:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:00 | 2025-06-13
هجمات إسرائيليّة جديدة... إرتفاع حصيلة القتلى وإيران تتوعدّ بردّ حاسمٍ
15:20 | 2025-06-13
"ثغرة" في هجوم إيران.. أمرٌ مريب حصل!
15:07 | 2025-06-13
إيران تعلن إسقاط طائرتين لإسرائيل وتنفيذ عملية "أسر".. وتل أبيب تعلق
14:56 | 2025-06-13
صور أولية لأضرار القصف في إسرائيل.. هذا ما فعلته "صواريخ إيران"
14:43 | 2025-06-13
لحظة "هجوم إيران".. هذا ما حصل مع الناطق باسم الجيش الإسرائيليّ
14:38 | 2025-06-13
بعد "هجوم الفجر".. إيران تقصف إسرائيل بالصواريخ
فيديو
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
Lebanon 24
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
04:19 | 2025-06-13
13/06/2025 22:31:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
04:21 | 2025-06-11
13/06/2025 22:31:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
01:42 | 2025-06-11
13/06/2025 22:31:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24