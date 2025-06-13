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بالصورة... تحذير إسرائيليّ إلى جميع سكان قطاع غزة

Lebanon 24
13-06-2025 | 10:24
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وجّه المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، "تحذيراً عاجلاً الى جميع سكان قطاع غزة".
 
وقال أدرعي: "المناطق المحددة بالأحمر في الخريطة تعتبر مناطق قتال خطيرة، من أجل أمنكم وحتى لا تعرضوا حياتكم للخطر لا تتحركوا ولا تقتربوا من مناطق القتال".
 
 
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