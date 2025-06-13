بالصورة... تحذير إسرائيليّ إلى جميع سكان قطاع غزة

#عاجل ‼️ تحذير الى جميع سكان قطاع غزة
⭕️جيش الدفاع يواصل العمل بقوة شديدة جداً ضد المنظمات الإرهابية
⭕️المناطق المحددة بالأحمر في الخريطة تعتبر مناطق قتال خطيرة
⭕️من أجل أمنكم وحتى لا تعرضوا حياتكم للخطر لا تتحركوا ولا تقتربوا من مناطق القتال! pic.twitter.com/Qt42XDgCfi
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 13, 2025
#عاجل ‼️ تحذير الى جميع سكان قطاع غزة
⭕️جيش الدفاع يواصل العمل بقوة شديدة جداً ضد المنظمات الإرهابية
⭕️المناطق المحددة بالأحمر في الخريطة تعتبر مناطق قتال خطيرة
⭕️من أجل أمنكم وحتى لا تعرضوا حياتكم للخطر لا تتحركوا ولا تقتربوا من مناطق القتال! pic.twitter.com/Qt42XDgCfi