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عربي-دولي

بعد الهجوم الإسرائيليّ على إيران... ما هو مصير اسماعيل قاآني؟

Lebanon 24
13-06-2025 | 10:43
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ذكر موقع "روسيا اليوم: أن "القناة 14" الإسرائيلية أكدت أن قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري إسماعيل قاآني لم يُقتل في الهجوم الإسرائيلي على إيران.
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وأضافت أن القائد الكبير لا يزال على قيد الحياة على عكس القادة الآخرين، مثل قائد الحرس الثوري الذي تأكد مقتله.
 
وأفادت بأنه وخلافا للعديد من التقارير الإعلامية، فإن قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري إسماعيل قاآني لم يتم القضاء عليه حتى الآن، على عكس قائد الحرس الثوري حسين سلامي، وقائد القوة الجوية والفضائية للحرس الثوري أمير علي حاجي زاده، اللذين تم تأكيد مقتلهما.

وفي وقت سابق، ذكرت "القناة 12" الإسرائيلية أن إسماعيل قاآني قتل في الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل على مواقع عسكرية واستراتيجية داخل إيران.

ويعد قاآني أبرز القيادات العسكرية الإيرانية، وقد تولى قيادة "فيلق القدس" خلفا لقاسم سليماني الذي قتل في غارة أميركية ببغداد عام 2020. 
 
 

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