بعد الهجوم الإسرائيليّ على إيران... ما هو مصير اسماعيل قاآني؟

ذكر موقع " : أن "القناة 14" أكدت أن قائد "فيلق " في قاآني لم يُقتل في الهجوم على .

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وأضافت أن القائد الكبير لا يزال على قيد الحياة على عكس الآخرين، مثل قائد الحرس الثوري الذي تأكد مقتله.

وأفادت بأنه وخلافا للعديد من التقارير الإعلامية، فإن قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري إسماعيل قاآني لم يتم عليه حتى الآن، على عكس قائد الحرس الثوري حسين سلامي، وقائد القوة الجوية والفضائية للحرس الثوري أمير علي حاجي زاده، اللذين تم تأكيد مقتلهما.



وفي وقت سابق، ذكرت "القناة 12" الإسرائيلية أن إسماعيل قاآني قتل في الجوية التي شنتها على مواقع عسكرية واستراتيجية داخل إيران.



ويعد قاآني أبرز القيادات العسكرية ، وقد تولى قيادة "فيلق القدس" خلفا لقاسم سليماني الذي قتل في غارة أميركية ببغداد عام 2020.