مصر تعلن حالة الطوارئ.. أوقفت إمدادات الغاز لبعض الأنشطة

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فعّلت ، اليوم الجمعة، خطة الطوارئ المجهزة الخاصة بأولويات الإمداد بالغاز الطبيعي، وأوقفت إمدادات لبعض الأنشطة، نظرا للأعمال العسكرية وتوقف إمدادات الغاز من الشرق.وفي بيان، أعلنت إيقاف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية مع رفع استهلاك محطات الكهرباء للمازوت إلى أقصى كمية متاحة والتنسيق لتشغيل بعض بالسولار، وذلك في إجراء احترازي حفاظًا على استقرار شبكة الغاز الطبيعي وعدم اللجوء لتخفيف أحمال شبكة الكهرباء، ترقبا لإعادة ضخ الغاز الطبيعي من الشرق مرة أخرى.وأشارت الوزارة إلى أن سفن إعادة التغييز الثلاث وصلت إلى مصر، وأن سفينة منها تقوم حاليا بإعادة التغييز وضخ الغاز إلى الشبكة القومية للغازات الطبيعية، بينما يجري تجهيز السفينتين الأخريين وربطهما على المواني لبدء ضخ الغاز الطبيعي منهما.وشددت على أن وضع شبكة الغاز آمن وكذلك احتياطي المازوت، مضيفة أن الخاصة بشبكة الغاز الطبيعي تتابع الموقف على مدار 24 ساعة.