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عربي-دولي

لحظة "هجوم إيران".. هذا ما حصل مع الناطق باسم الجيش الإسرائيليّ

Lebanon 24
13-06-2025 | 14:43
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قطع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين إحاطة متلفزة كان يجريها، مساء الجمعة، بينما أكد مسؤول في الدولة العبرية أن ذلك يعود الى هجوم إيراني وشيك.
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وقال المسؤول إن "البث المباشر لبيان ديفرين قطع بسبب هجوم إيران وشيك على وسط إسرائيل"، وذلك بعدما أصدر الجيش تعليمات للسكان بالبقاء على مقربة من الملاجئ والأماكن المحصنة وتفادي التجمعات.


وقبل قطع البث، حذّر ديرفين من أن إيران قادرة على إلحاق أذى "بالغ" بالجبهة الداخلية لإسرائيل، عقب شنّها ضربات على مواقع نووية وعسكرية في إيران.
 
 
 
 
 
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