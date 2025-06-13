لحظة "هجوم إيران".. هذا ما حصل مع الناطق باسم الجيش الإسرائيليّ

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وقال المسؤول إن "البث المباشر لبيان ديفرين قطع بسبب هجوم وشيك على وسط "، وذلك بعدما أصدر الجيش تعليمات للسكان بالبقاء على مقربة من الملاجئ والأماكن المحصنة وتفادي التجمعات.وقبل قطع البث، حذّر ديرفين من أن إيران قادرة على إلحاق أذى "بالغ" بالجبهة الداخلية لإسرائيل، عقب شنّها ضربات على مواقع نووية وعسكرية في إيران.