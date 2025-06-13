التطورات الأخيرة بين بن سلمان وترامب

بحث ولي السعودي ، مساء اليوم الجمعة، مع الرئيس الأميركي ، في التطورات التي تشهدها المنطقة، بما في ذلك العمليات العسكرية ضد .

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وتطرق الى "ضرورة ضبط النفس وخفض التصعيد وأهمية حل كافة الخلافات بالوسائل الديبلوماسية".