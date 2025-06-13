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التطورات الأخيرة بين بن سلمان وترامب

Lebanon 24
13-06-2025 | 15:46
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 بحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مساء اليوم الجمعة، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في التطورات التي تشهدها المنطقة، بما في ذلك العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران.
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وتطرق النقاش الى "ضرورة ضبط النفس وخفض التصعيد وأهمية حل كافة الخلافات بالوسائل الديبلوماسية".
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