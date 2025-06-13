رداً على قصف تل أبيب.. إسرائيل تهاجم إيران مُجدداً!

شنَّ سلاح الجو ، منتصف ليل الجمعة - السبت، غارات جويّة استهدفت مناطق في ، وذلك عقب قيام الأخيرة باطلاق دفعات مكثفة من الصواريخ استهدفت مدناً إسرائيلية لاسيما .

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وجاء الهجوم رداً على غارات نفذتها ، فجر الجمعة، واستهدفت منشآت في إيران، ما أسفرَ عن اغتيال عدد من العسكريين الإيرانيين إلى جانب علماء نوويين.

وقالت وكالة "مهر" إنه جرى تفعيل الدفاعات الجوية في عقب هجمات طائرات مسيرة إسرائيلية.

كذلك، تحدثت تقارير أخرى عن أن الدفاعات الجوية الإيرانية تصدّت لهجمات إسرائيلي في كرمنشاه غرب البلاد.