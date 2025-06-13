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عربي-دولي

رداً على قصف تل أبيب.. إسرائيل تهاجم إيران مُجدداً!

Lebanon 24
13-06-2025 | 17:01
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شنَّ سلاح الجو الإسرائيلي، منتصف ليل الجمعة - السبت، غارات جويّة استهدفت مناطق في إيران، وذلك عقب قيام الأخيرة باطلاق دفعات مكثفة من الصواريخ استهدفت مدناً إسرائيلية لاسيما تل أبيب.
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وجاء الهجوم الإيراني رداً على غارات نفذتها إسرائيل، فجر الجمعة، واستهدفت منشآت في إيران، ما أسفرَ عن اغتيال عدد من القادة العسكريين الإيرانيين إلى جانب علماء نوويين.
 
وقالت وكالة "مهر" الإيرانية إنه جرى تفعيل الدفاعات الجوية في طهران عقب هجمات طائرات مسيرة إسرائيلية.
 
كذلك، تحدثت تقارير أخرى عن أن الدفاعات الجوية الإيرانية تصدّت لهجمات إسرائيلي في كرمنشاه غرب البلاد.
 
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