الصين تندد بانتهاك إسرائيل لسيادة إيران

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وأضاف فو كونغ أن الصين تعارض توسع الصراعات وتشعر بقلق بالغ إزاء العواقب التي قد تنجم عن تصرفات إسرائيل. نقلت وكالة أنباء الجديدة "شينخوا" اليوم السبت عن سفير الصين لدى فو كونغ قوله إن الصين تدين انتهاكات لسيادة وأمنها وسلامة أراضيها، وتحثها على الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية الخطيرة.وأضاف فو كونغ أن الصين تعارض توسع الصراعات وتشعر بقلق بالغ إزاء العواقب التي قد تنجم عن تصرفات إسرائيل.

وتبادلت إيران وإسرائيل شن الجوية في وقت مبكر اليوم السبت بعد أن نفذت إسرائيل أكبر هجوم لها على الإطلاق ضد إيران في محاولة لمنعها من تطوير سلاح نووي.



ودوت في والقدس، اليوم السبت، مما دفع السكان إلى الملاجئ.



وقال الجيش إنه جرى تفعيل التابعة له لاعتراض الصواريخ .

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بورود أنباء عن سقوط جرحى في القصف الأخير على المنطقة الوسطى .



وفي المقابل، ذكرت للأنباء أن صاروخين أصابا مطار مهر آباد في .



وقالت الإيرانية إن أنباء أفادت باندلاع حرائق هناك.



ويقع بالقرب من مواقع رئيسية للقيادة الإيرانية، ويضم قاعدة للقوات الجوية تحتوي على مقاتلات وطائرات نقل.