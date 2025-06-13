لليوم الثاني المواجهة مستمرة بين إسرائيل وإيران.. هجمات وتهديدات مُتبادلة

تتواصل لليوم الثاني المواجهة العسكرية بين وايران، حيث أعلن الجيش فجر اليوم السبت انه تم إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل ما أدى إلى سقوط قتلى وإصابة العشرات ووقوع أضرار كبيرة في 4 مبان جنوب .









من جانبه، قال الاسرائيلي يسرائيل كاتس ان النظام سيدفع ثمنا باهظا لإطلاقه صواريخ تجاهنا، معتبرا انه تجاوز الخطوط الحمراء بإطلاق الصواريخ على الداخلية.



اما الجيش الإيراني فحذر من انه سيُطلق نحو 2000 صاروخ تجاه إسرائيل في الهجمات المقبلة، وقال: "هجماتنا الصاروخية على إسرائيل ستكون 20 ضعف حجم سابقاتها".

وأشار قائد سلاح الجو الإسرائيلي إلى ان الجيش الإسرائيلي هاجم مئات الأهداف في من بينها مواقع للدفاع الجوي، كما نفذ غارات دقيقة في ذات أهمية عملياتية.من جانبه، قال الاسرائيلي يسرائيل كاتس ان النظام سيدفع ثمنا باهظا لإطلاقه صواريخ تجاهنا، معتبرا انه تجاوز الخطوط الحمراء بإطلاق الصواريخ على الداخلية.اما الجيش الإيراني فحذر من انه سيُطلق نحو 2000 صاروخ تجاه إسرائيل في الهجمات المقبلة، وقال: "هجماتنا الصاروخية على إسرائيل ستكون 20 ضعف حجم سابقاتها". كما أعلن الجيش الإسرائيلي أن القوات الجوية تواصل مهاجمة أهداف داخل الأراضي الإيرانية.

هجمات متبادلة

وتبادلت إيران وإسرائيل شن الجوية في وقت مبكر اليوم السبت، بعدما نفذت إسرائيل أكبر هجوم لها على الإطلاق ضد إيران في محاولة لمنعها من تطوير سلاح نووي.



وقال الجيش الإسرائيلي إن القوات الجوية تواصل مهاجمة أهداف في الأراضي الإيرانية، فيما أفادت الإيرانية بإطلاق موجة جديدة من الصواريخ على إسرائيل.



وشنت طهران 5 موجات من الضربات الجوية ضد إسرائيل منذ ليل الجمعة إلى صباح اليوم السبت، ما تسبب في سقوط 3 قتلى وأكثر من 100 جريح.



وتحدث إعلام إيراني عن استهداف لواء مدرعات للحرس الثوري في زنجان شمال غربي البلاد، فيما أفادت وكالة "نورنيوز" باستهداف إسرائيلي لمدينة همدان غربي إيران.



ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب والقدس، ما دفع السكان إلى الملاجئ. وقال الجيش الإسرائيلي إنه جرى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي التابعة له لاعتراض الصواريخ الإيرانية.



وقال الجيش الإسرائيلي: "في الساعة الأخيرة، تم إطلاق عشرات الصواريخ على دولة إسرائيل من إيران، وتم اعتراض بعضها".



وأضاف البيان أن فرق الإنقاذ تعمل في عدد من المواقع التي وردت منها أنباء عن سقوط قذائف، دون الحديث على وقوع إصابات.



وذكرت وكالة أنباء "تسنيم" شبه الرسمية أنه سُمع دوي عدة انفجارات في العاصمة الإيرانية طهران.



وذكرت وكالة "فارس" للأنباء أن صاروخين أصابا مطار مهر آباد في طهران.



وقالت وسائل الإعلام الإيرانية إن أنباء أفادت باندلاع حرائق هناك. ويقع بالقرب من مواقع رئيسية للقيادة الإيرانية ويضم قاعدة للقوات الجوية تحتوي على مقاتلات وطائرات نقل.



وأعلن التلفزيون الإيراني إسقاط مسيّرات تجسس إسرائيلية اخترقت أجواء البلاد.

"الرد الإيراني الساحق"

وفي وقت سابق أمس الجمعة، أفادت الإيرانية ببدء ما سمته "الرد الإيراني الساحق" بإطلاق مئات الصواريخ الباليستية باتجاه إسرائيل، في حين تحدثت مواقع إسرائيلية عما سمته "حدثا خطيرا جدا في تل أبيب عقب سقوط صاروخ إيراني".



وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأسر قائدة طائرة إسرائيلية في عملية استهداف مقاتلة إسرائيلية، الا ان متحدث باسم الجيش الإسرائيلي نفى إسقاط مقاتلة واعتقال الطيار.



وكشف الحرس الثوري الإيراني عن استخدامه "منظومات وصواريخ ذكية ذات دقة عالية" في "عملية الوعد الصادق 3" التي أطلقها ردا على الضربات الواسعة فجر أمس الجمعة.



ونقلت عن مسؤول إيراني رفيع المستوى قوله إنه لن يكون هناك أي مكان آمن ، وإن رد طهران سيكون مؤلما.



وكان الجيش الإسرائيلي قال إن عشرات المقاتلات نفذت أمس الجمعة ضربة افتتاحية في قلب إيران، في حين أكدت وسائل إعلام إيرانية مقتل علماء ذرة وقادة عسكريين منهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي ورئيس هيئة الأركان محمد باقري.